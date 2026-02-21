Sábado algo fresco pero agradable: ¿cómo sigue el último fin de semana de febrero?

Francisco Díaz
calor agradable

Febrero está llegando a su fin y, para muchas personas, también culminan las vacaciones. Sin embargo, numerosas familias bonaerenses continúan aprovechando los fines de semana para realizar escapadas a los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, por lo que el estado del tiempo vuelve a ser un dato clave a la hora de organizar viajes y actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se presentará con condiciones agradables y sin lluvias en el territorio bonaerense. El organismo descartó precipitaciones y anticipó que la temperatura oscilará entre los 20 y 28 grados.

Cómo anotarte para trabajar como auxiliar de educación en escuelas de la Provincia de Buenos Aires: requisitos y listados 2026
Mirá también:

Cómo anotarte para trabajar como auxiliar de educación en escuelas de la Provincia de Buenos Aires: requisitos y listados 2026

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, mientras que hacia la noche se tornará mayormente nublado. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, provenientes del sector Este.

En cuanto al domingo, se esperan marcas térmicas similares, aunque con una mínima levemente superior, ubicada en torno a los 21 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y podrían registrarse ráfagas en distintos momentos del día. Si bien no se prevén tormentas, el cierre del fin de semana no contará con pleno sol.

Para el inicio de la próxima semana, el panorama cambia levemente. El lunes podría finalizar con algunas precipitaciones aisladas hacia la tarde o noche, con una temperatura máxima estimada en 28 grados.

De esta manera, el último fin de semana completo de febrero ofrecerá condiciones mayormente estables en la provincia de Buenos Aires, un dato alentador para quienes planean disfrutar de la costa atlántica, las lagunas del interior o las sierras bonaerenses antes del regreso pleno a la rutina.

Todo lo que necesitás saber para ingresar a la Policía Bonaerense en 2026: requisitos, fechas y cómo anotarte
Mirá también:

Todo lo que necesitás saber para ingresar a la Policía Bonaerense en 2026: requisitos, fechas y cómo anotarte
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Starlink celulares argentina
Starlink en celulares: cómo conectarte sin antena en Argentina y qué modelos son compatibles
Sociedad
auxiliares educacion pba requisitos 2026
Cómo anotarte para trabajar como auxiliar de educación en escuelas de la Provincia de Buenos Aires: requisitos y listados 2026
Provincia
infracciones provincia de buenos aires 2026
Nuevos valores de multas en Provincia de Buenos Aires 2026: cuánto cuestan y cómo consultar tus infracciones
Provincia
Venda Carrefour argentina
El sorpresivo giro de Carrefour en Argentina: la decisión final sobre su venta y los cambios para 2026
Sociedad
sin clases provincia de buenos aires 2026
¿Empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires? Calendario, paritarias y claves del ciclo lectivo 2026
Provincia
cianobacterias pba alerta
Alerta sanitaria en la Provincia de Buenos Aires: avanza la invasión de cianobacterias en aguas bonaerenses
Provincia
Aguinaldo policia bonaerense
Todo lo que necesitás saber para ingresar a la Policía Bonaerense en 2026: requisitos, fechas y cómo anotarte
Provincia

Más leídas