River hoy: Dónde ver el partido en vivo y online

Si sos hincha de River Plate y querés saber dónde ver el partido de hoy, estás en el lugar correcto. En este artículo te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto del encuentro del Millonario frente a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, que se juega este lunes 25 de agosto de 2025 a las 21:15 hs en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Además, te damos información sobre cómo seguir el partido por TV, streaming y otras plataformas online, ¡todo actualizado para Argentina!

Dónde ver River vs. Lanús hoy en vivo

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se enfrenta a Lanús en un duelo clave para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Acá te dejamos las opciones para ver el partido en vivo, ya sea por televisión o a través de plataformas digitales:

TV : El encuentro será transmitido por ESPN Premium , un canal exclusivo para quienes tienen el pack fútbol en su servicio de cable. Asegurate de tenerlo activado para no perderte la acción.

: El encuentro será transmitido por , un canal exclusivo para quienes tienen el pack fútbol en su servicio de cable. Asegurate de tenerlo activado para no perderte la acción. Streaming online :

: Disney+ (Plan Premium) : Podés ver el partido en vivo a través del plan premium de Disney+, que incluye la transmisión de ESPN Premium. Ideal si preferís verlo desde tu celular, tablet o smart TV.

: Podés ver el partido en vivo a través del plan premium de Disney+, que incluye la transmisión de ESPN Premium. Ideal si preferís verlo desde tu celular, tablet o smart TV. Flow : Si tenés Cablevisión, Flow te permite acceder a ESPN Premium en streaming desde cualquier dispositivo.

: Si tenés Cablevisión, Flow te permite acceder a ESPN Premium en streaming desde cualquier dispositivo. DGO : Los suscriptores de DirecTV pueden disfrutar del partido en vivo a través de la plataforma DGO.

: Los suscriptores de DirecTV pueden disfrutar del partido en vivo a través de la plataforma DGO. Telecentro Play : Otra opción para los que tienen Telecentro, con acceso al canal en vivo desde la app o el sitio web.

: Otra opción para los que tienen Telecentro, con acceso al canal en vivo desde la app o el sitio web. MiTelefe y YouTube de Telefe : Aunque Telefe suele transmitir partidos importantes de River, para este encuentro no hay confirmación oficial de que esté disponible en estas plataformas. Verificá en el momento del partido por si hay novedades.

y : Aunque Telefe suele transmitir partidos importantes de River, para este encuentro no hay confirmación oficial de que esté disponible en estas plataformas. Verificá en el momento del partido por si hay novedades. Minuto a minuto online: Si no podés ver el partido, seguí las jugadas en tiempo real en sitios como La Página Millonaria (con los relatos de Lito Costa Febre en su canal de YouTube) o en la web de Olé, que ofrecen cobertura detallada con estadísticas actualizadas.

Dato importante: El partido se juega en el estadio de Lanús, así que River buscará sumar puntos de visitante para mantenerse firme en la Zona B del torneo, donde actualmente lidera con 7 puntos tras golear a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina y empatar con San Lorenzo en la fecha anterior.

Horario y detalles del partido

Fecha : Lunes 25 de agosto de 2025

: Lunes 25 de agosto de 2025 Hora : 21:15 hs (hora Argentina)

: 21:15 hs (hora Argentina) Lugar : Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

: Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez Torneo : Torneo Clausura 2025, fecha 6

: Torneo Clausura 2025, fecha 6 Árbitro : No confirmado al momento de publicación

: No confirmado al momento de publicación Historial reciente: River viene de un empate 0-0 con San Lorenzo y una goleada 3-0 ante San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. Lanús, por su parte, busca recuperarse tras un arranque irregular en el torneo.

Por qué no te podés perder este partido

River Plate, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, está en un momento clave de la temporada. Tras un 2024 con altibajos, el Millonario quiere consolidarse como candidato al título en el Clausura y avanzar en las competencias internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Este partido contra Lanús es una prueba importante para el equipo, que llega con un plantel sólido pero con algunas dudas en la delantera: Sebastián Driussi aún no está al 100% y Marcelo Salas está lesionado, por lo que Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio serán las cartas principales en ataque.

Además, el encuentro promete intensidad, ya que Lanús es un rival que siempre complica a River en su cancha. Los hinchas esperan un partido vibrante, con el equipo mostrando el tiki-tucu característico del estilo de Gallardo.

Otros partidos de River en agosto y cómo seguirlos

Si querés estar al tanto de los próximos compromisos del Millonario, acá te dejamos un resumen de los partidos confirmados para lo que resta de agosto y principios de septiembre de 2025, según el calendario oficial:

Fecha Rival Torneo Horario Canal/Plataforma 28/08/2025 Unión Copa Argentina 2025 21:15 TyC Sports, YouTube La Página Millonaria 31/08/2025 San Martín de San Juan Clausura 2025 19:15 Por confirmar

Copa Argentina vs. Unión : El jueves 28 de agosto, River se enfrentará a Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y podés seguir el minuto a minuto en La Página Millonaria.

: El jueves 28 de agosto, River se enfrentará a Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final. La transmisión estará a cargo de y podés seguir el minuto a minuto en La Página Millonaria. Clausura vs. San Martín de San Juan: El domingo 31 de agosto, el Millonario vuelve al Monumental para enfrentar a San Martín de San Juan. El canal de transmisión aún no está confirmado, pero es probable que sea ESPN Premium o TNT Sports.

Cómo seguir a River en otras competencias

Además del Torneo Clausura, River está compitiendo en la Copa Libertadores 2025 y la Copa Argentina. Acá te contamos cómo seguir estos torneos:

Copa Libertadores : El próximo partido es el 17 de septiembre contra Palmeiras por los cuartos de final (ida). Podés verlo por Telefe , Disney Plus , DAZN o DSports . River viene de eliminar a Libertad de Paraguay en los octavos de final con un empate 1-1 y una definición por penales.

: El próximo partido es el contra Palmeiras por los cuartos de final (ida). Podés verlo por , , o . River viene de eliminar a Libertad de Paraguay en los octavos de final con un empate 1-1 y una definición por penales. Copa Argentina: Tras golear 3-0 a San Martín de Tucumán con un doblete de Gonzalo Montiel y un gol de Giuliano Galoppo, River enfrentará a Unión en los octavos. Este torneo no cuenta con VAR, lo que puede generar partidos más intensos.

Consejos para no perderte ningún partido de River

Activá el pack fútbol : Si tenés cable, asegurate de contar con el pack fútbol para acceder a ESPN Premium y TNT Sports , los canales que más transmiten los partidos de River.

: Si tenés cable, asegurate de contar con el pack fútbol para acceder a y , los canales que más transmiten los partidos de River. Suscribite a Disney+ Premium : Es una de las opciones más completas para ver fútbol argentino e internacional, incluyendo la Libertadores.

: Es una de las opciones más completas para ver fútbol argentino e internacional, incluyendo la Libertadores. Seguí las redes oficiales : El canal de YouTube de River Plate (@RiverPlate) y sus cuentas en X , Instagram y TikTok ofrecen resúmenes, goles y contenido exclusivo.

: El canal de (@RiverPlate) y sus cuentas en , y ofrecen resúmenes, goles y contenido exclusivo. Minuto a minuto: Webs como Olé, La Nación o La Página Millonaria son ideales para seguir los partidos en tiempo real si no podés verlos en vivo.

Dónde encontrar más información sobre River

Para estar siempre al día con las novedades del Millonario, te recomendamos visitar:

Sitio oficial de River Plate : www.cariverplate.com.ar para calendarios, noticias y accesos al estadio.

: www.cariverplate.com.ar para calendarios, noticias y accesos al estadio. ESPN Argentina : www.espn.com.ar para estadísticas, resultados y highlights.

: www.espn.com.ar para estadísticas, resultados y highlights. La Página Millonaria : lapaginamillonaria.com para relatos en vivo y análisis detallados.

: lapaginamillonaria.com para relatos en vivo y análisis detallados. Olé: www.ole.com.ar para cobertura general del fútbol argentino.

No te pierdas la chance de alentar al Millonario en este partido clave contra Lanús. ¡Prepará la camiseta, el mate y a disfrutar del fútbol