Renuncia de Espert: La Libertad Avanza solicita reimpresión de boletas a días de las elecciones

La reciente renuncia de José Luis Espert a su candidatura por la provincia de Buenos Aires ha desencadenado un ajuste urgente en la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA). Este hecho ha llevado al partido a solicitar la reimpresión inmediata de las boletas que se utilizarán en las elecciones del domingo 26 de octubre.

Cómo se gestó la renuncia de Espert y su impacto

El Gobierno nacional, a través del Juzgado Federal 1 de La Plata, dirigido por Alejo Ramos Padilla, recibió la renuncia de Espert, quien será reemplazado por Diego Santilli. Este pedido no solo implica el cambio de candidato, sino que también requiere el rediseño y reimpresión de las boletas electorales.

A raíz de esta situación, se han difundido imágenes de las boletas anteriores, que ya estaban listas para ser distribuidas en la provincia. Estos documentos electorales habían sido validados y supervisados previamente por Ramos Padilla.

Las autoridades de la Casa Rosada trabajan “contra reloj” para presentar toda la documentación necesaria que permita el reordenamiento de las listas, insistiendo en la importancia de mantener la paridad de género, asegurándose de que no haya “dos mujeres seguidas” en la nómina.

Cuánto costará la reimpresión de las boletas en Provincia de Buenos Aires

El costo estimado para llevar a cabo la reimpresión total de las boletas en la provincia de Buenos Aires es de 15.000 millones de pesos. Este elevado monto plantea desafíos no solo económicos, sino también logísticos, ya que el tiempo apremia, con solo tres semanas restantes hasta las elecciones.

La reimpresión de las boletas no es un proceso inmediato. Primero, Espert debe formalizar su renuncia, que debe ser aceptada por la Justicia Electoral. Luego, se debe presentar un nuevo diseño en una audiencia que involucre a los apoderados de las distintas listas. Solo después de cumplir con estos pasos se podrá proceder a la impresión de las nuevas boletas, que deben ser distribuidas con tiempo suficiente para que las autoridades electorales las asignen correctamente.

Las boletas que ya estaban impresas eran listas para ser distribuidas desde el 29 de septiembre.

La controversia detrás de la renuncia

La decisión de Espert de renunciar a su candidatura se produjo tras la revelación de documentos del Bank of America que confirmaron su relación comercial con un individuo actualmente detenido. En un mensaje a través de sus redes sociales, Espert anunció: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”.

Este giro en la carrera electoral se añade a un contexto ya de por sí complejo y plantea interrogantes sobre el futuro de LLA en las elecciones venideras.