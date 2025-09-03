Reintegros en supermercados con MODO BNA+: cómo aprovechar la promoción del Banco Nación

El Banco Nación mantiene activa una propuesta que busca aliviar el bolsillo de las familias argentinas en un contexto de suba de precios. Se trata de un beneficio exclusivo para quienes realizan compras en supermercados y mayoristas seleccionados, con la posibilidad de obtener reintegros significativos cada semana.

Cómo funciona el reintegro del 30%

La promoción está disponible todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 y otorga un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos.

El tope es de $12.000 por persona y por miércoles .

. A lo largo del mes, se pueden acumular hasta $48.000 en reintegros .

. El beneficio es válido para compras presenciales y online .

. El reintegro se acredita en la cuenta de la app MODO BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Para alcanzar el tope de devolución semanal, es necesario gastar al menos $40.000 en una misma jornada.

Qué supermercados participan

El beneficio se encuentra disponible en cadenas reconocidas del país, tanto en sucursales físicas como en compras digitales:

Carrefour

Jumbo

Disco

Vea

Coto

Chango Más

Makro

Hiper Libertad

Requisitos para acceder a la promoción

Para aprovechar los reintegros, es necesario cumplir con algunos pasos simples:

Descargar la app MODO BNA+ desde Play Store o App Store.

desde Play Store o App Store. Registrarse en la aplicación con los datos personales .

. Asociar la tarjeta de crédito del Banco Nación .

. Al momento de pagar, seleccionar la tarjeta y escanear el QR de MODO en el comercio adherido.

Es importante remarcar que el beneficio aplica únicamente a pagos con tarjeta de crédito del Banco Nación mediante la app, quedando excluidos los pagos con débito o con saldo en cuenta.

Cómo planificar las compras para maximizar el ahorro

Quienes quieran aprovechar al máximo el beneficio pueden organizar sus compras de la siguiente manera:

Asegurarse de gastar al menos $40.000 cada miércoles para alcanzar el tope de $12.000 de reintegro.

para alcanzar el tope de $12.000 de reintegro. Distribuir las compras entre distintos supermercados adheridos, tanto en forma presencial como online.

En hogares donde haya más de una persona con cuenta en MODO BNA+ y tarjeta de crédito del Banco Nación, es posible duplicar el beneficio, logrando un ahorro de hasta $98.000 en reintegros durante la vigencia de la promoción.

El tope de devolución es semanal y no acumulable, por lo que si en una fecha no se alcanza el monto máximo, la diferencia no se traslada al miércoles siguiente.