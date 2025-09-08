Quinta Sección: Montenegro ganó, pero Fuerza Patria se quedó con más municipios

En la Quinta Sección Electoral, la más importante del interior bonaerense, el triunfo general fue para La Libertad Avanza, con Guillermo Montenegro –actual intendente de Mar del Plata– como el gran protagonista de la jornada y cabeza de lista de los candidatos a senadores provinciales. Sin embargo, la elección por municipios lo ubicó en primer lugar en solo ocho de los veintisiete distritos que conforman la sección, con una victoria que se explica fundamentalmente a partir de un contundente desempeño en el distrito que gobierna.

Con el 99,11% de las mesas escrutadas, los resultados totales arrojaron 279.811 votos para La Libertad Avanza (42,04%) y 249.374 para Fuerza Patria (37,47%), una diferencia mucho más ajustada que la esperada y pronosticada.

El repaso de los resultados de la categoría Senadores en los municipios de la Quinta Sección arrojó una clara ventaja para Fuerza Patria, con 17 triunfos, mientras que La Libertad Avanza se impuso en ocho distritos y Somos Buenos Aires dio la sorpresa en los dos restantes.

Los triunfos de Fernanda Raverta se dieron en nueve municipios gobernados por Fuerza Patria: Castelli, Chascomús, Dolores, General Guido, General Paz, La Costa, Mar Chiquita, Pila y Tordillo. También alcanzó victorias en ocho distritos gobernados por la UCR: Ayacucho, General Belgrano, General Lavalle, Lezama, Lobería, Maipú, Monte y Rauch.

Por su parte, Montenegro logró imponerse en los dos municipios gobernados por el PRO, General Pueyrredon y Pinamar, además de alcanzar el primer puesto en tres distritos con intendentes de Fuerza Patria: General Alvarado, Las Flores y Villa Gesell. A esa lista se sumaron dos municipios radicales, Balcarce y Tandil, y el único con intendencia vecinalista, Necochea.

El desempeño más débil de La Libertad Avanza se registró en seis municipios donde quedó relegada al tercer lugar, detrás de Fuerza Patria y Somos Buenos Aires. Estos casos fueron Rauch (15%), General Lavalle (19%), General Guido (21%), General Madariaga y Lobería (26%) y Lezama (27%).

La tercera fuerza, Somos Buenos Aires, que representa a la UCR bonaerense, tuvo un papel desdibujado. A pesar de gobernar doce municipios, su candidato Roberto Suescun solo pudo ganar en San Cayetano y General Madariaga.

En el caso de las elecciones de concejales por distrito, el mapa mostró un contraste. Allí Somos Buenos Aires sumó más triunfos que La Libertad Avanza, con victorias en San Cayetano, General Madariaga, Lobería y General Lavalle. En tanto, La Libertad Avanza se quedó con General Pueyrredon, Balcarce y Necochea. El resto de los veinte municipios se tiñeron de celeste en favor de Fuerza Patria.

En definitiva, aunque Montenegro fue el gran protagonista del resultado seccional con un triunfo global para La Libertad Avanza, el mapa municipal reflejó un predominio claro de Fuerza Patria, que consolidó su mayoría en el interior bonaerense.