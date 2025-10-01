Quiniela Plus Precio: Cuánto cuesta apostar hoy y cómo se juega

Si sos de los que disfrutan probando suerte y te interesa el popular juego de la Quiniela Plus, es clave que tengas la información más actualizada sobre su precio. A continuación, te traemos todos los detalles sobre el costo y las modalidades de esta apuesta poceada.

La Quiniela Plus es un juego de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) que se sortea con la Quiniela Nocturna, y su precio es fijo, lo que simplifica tu jugada.

El valor actual de la jugada Quiniela Plus

El precio de una apuesta para participar en la Quiniela Plus y sus variantes ha sido ajustado para responder a los cambios económicos. A la fecha de publicación de este artículo, el valor único de la jugada es de:

Precio total de la apuesta: $600 (Seiscientos pesos argentinos).

Es importante remarcar que, al comprar un solo ticket por este valor, estás participando automáticamente en las tres modalidades que componen el juego, aumentando tus chances de ganar:

Quiniela Plus Quiniela Súper Plus Quiniela Chance Plus

Recordá: Este precio es el valor de la apuesta completa que incluye las tres modalidades mencionadas. Si solo te vendieron la Quiniela “seca”, no es la Quiniela Plus.

¿Qué incluye la apuesta de $600?

Al pagar el precio único, no solo estás apostando al pozo principal de la Quiniela Plus, sino que entrás en el sorteo de pozos asegurados en sus variantes. La distribución de lo que abonás se destina a:

Quiniela Plus: Al pozo principal, con un mínimo asegurado de $36.000.000 (Treinta y seis millones de pesos) .

Al pozo principal, con un . Quiniela Súper Plus: Al pozo de la Súper Plus.

Al pozo de la Súper Plus. Quiniela Chance Plus: Al pozo de la Chance Plus, que tiene un mínimo asegurado de $24.000.000 (Veinticuatro millones de pesos) para los 8 aciertos.

¿Cómo se juega la Quiniela Plus?

Para participar en este popular juego, tenés que seguir unos pasos sencillos, ya sea en una agencia oficial o a través de los canales de juego online habilitados:

Elegí tus números: El apostador selecciona 8 números de dos cifras (del 00 al 99). Sorteo: El sorteo se realiza de lunes a sábados utilizando los veinte números ganadores de la Quiniela Nocturna de la Provincia de Buenos Aires. Ganás con: 8 aciertos: Te llevás el pozo principal de la Quiniela Plus .

Te llevás el pozo principal de la . Premios menores: También cobrás premios si acertás 7, 6 o 5 números, los cuales son premios fijos.

También cobrás premios si acertás 7, 6 o 5 números, los cuales son premios fijos. Variantes: El mismo ticket te permite ganar en las variantes Súper Plus y Chance Plus si acertás sus combinaciones específicas (generalmente tomando las dos cifras del medio de los números sorteados en la Quiniela Nocturna).

Puntos clave que debés saber

Frecuencia: Se sortea de lunes a sábados a las 21:00 hs , coincidiendo con el sorteo de la Quiniela Nocturna.

Se sortea a las , coincidiendo con el sorteo de la Quiniela Nocturna. Modalidades: Con una sola apuesta de $600 , participás en tres juegos a la vez (Plus, Súper Plus y Chance Plus).

Con una sola apuesta de , participás en tres juegos a la vez (Plus, Súper Plus y Chance Plus). Premios: Además de los grandes pozos por 8 aciertos, podés ganar premios fijos con 5, 6 y 7 aciertos en las distintas modalidades.

Si te interesa saber si sos uno de los afortunados, podés consultar los resultados en el sitio oficial de Lotería de la Provincia de Buenos Aires o en medios de comunicación confiables inmediatamente después del sorteo nocturno. ¡Mucha suerte en tu próxima jugada!