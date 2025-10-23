¿Qué pasó con Lourdes de Bandana? El misterio de su paradero y su situación actual

La pregunta “¿Qué pasó con Lourdes de Bandana?” es una de las consultas más buscadas en las últimas horas en Google, y no es para menos. Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, y la única integrante de Bandana que se mantuvo activa en todas sus formaciones desde el reality PopStars en 2001, ha sido protagonista de un episodio confuso y preocupante que activó la alarma en medios y entre sus fans. Te contamos los detalles de lo que realmente se sabe al día de hoy, jueves 23 de octubre de 2025.

La denuncia de desaparición y el contexto de preocupación

El martes pasado por la noche, Mabel López, la madre de Lourdes Fernández, radicó una denuncia por averiguación de paradero ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según su testimonio, había perdido todo contacto con su hija desde hacía aproximadamente tres semanas, específicamente desde el 4 de octubre.

Este hecho generó gran conmoción, no solo por tratarse de una figura pública, sino porque en el pasado, la propia artista había denunciado públicamente ser víctima de violencia de género por parte de su expareja, Leandro García Gómez.

La sorpresiva reaparición en redes: “Estoy perfecta”

Mientras la policía y la Justicia trabajaban en el caso y la noticia ganaba espacio en los medios, Lourdes Fernández sorprendió a todos al mantener actividad en sus redes sociales (Instagram, donde se presenta como Lowrdez). Publicó stories y posteos, lo que complejizó la investigación y generó aún más desconcierto.

Finalmente, horas después de que el caso se hiciera público, la artista reapareció con un video en sus stories de Instagram, con la voz afónica, explicando que se encontraba con gripe desde hacía varios días.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Alguien les informó muy mal. Estoy perfecta, gracias”, fue el mensaje que compartió en el video, con el que intentó llevar tranquilidad.

Sin embargo, a pesar de este mensaje, el teléfono de Lourdes no estaba operativo para recibir mensajes, lo que, sumado a los antecedentes de violencia y las publicaciones ambiguas que hizo en sus redes (algunas de ellas elogiando a su expareja, y otras mostrando golpes de episodios pasados), mantuvo la preocupación.

La versión policial y su situación actual

Según información policial conocida el mismo jueves 23 de octubre de 2025, las autoridades lograron establecer contacto con la cantante.

Al momento de redactar este artículo, las autoridades están abocadas a confirmar su estado de salud integral y su bienestar, intentando avanzar con la investigación sin interferencias.

El regreso de Bandana y sus proyectos

Más allá de este confuso episodio personal, la carrera de Lourdes Fernández sigue activa. La cantante es una pieza fundamental en la actual formación de Bandana, que anunció su regreso a los escenarios.

Bandana Hoy: Lourdes es la única integrante que participó en todas las etapas del grupo. Actualmente, la banda se prepara para una nueva presentación que cerrará el año 2025.

El show de Bandana para cerrar el 2025 está programado para el 23 de noviembre en un evento de la ciudad de Buenos Aires, aunque este episodio de su vida personal pone un velo de incertidumbre sobre los futuros pasos. Sus compañeras de banda, como Lissa Vera, también expresaron públicamente su preocupación por la situación.