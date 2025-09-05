¿Qué cambios habrá en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025?

Según el Decreto 274/24, los titulares de ANSES recibirán un aumento este mes, en línea con la inflación de julio, tal como lo analizó el INDEC. Además, se otorgará un bono a jubilados y pensionados que cobren la mínima.

¿Cuándo comenzarán los pagos de ANSES en septiembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos el lunes 8 de septiembre, respetando la terminación de DNI de los beneficiarios.

¿Qué montos se aplicarán a las jubilaciones y pensiones?

Los nuevos montos para jubilaciones y pensiones se desglosan de la siguiente manera:

Prestación Monto total Jubilación mínima $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Madre de 7 Hijos $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima $2.155.162,17

¿Cómo será el calendario de pagos de septiembre 2025?

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas