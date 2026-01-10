La Provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo Shopping y espacio cultural este verano 2026

La Costa Atlántica bonaerense tiene un nuevo protagonista indiscutido esta temporada de verano 2026. Se trata de Bendu, el megaproyecto ubicado en la histórica “Manzana de los Circos” del Puerto de Mar del Plata, que ha transformado por completo la oferta turística y comercial de la ciudad. Inaugurado parcialmente en diciembre de 2025 y con su estadio “Arena” estrenado hace apenas unas horas, este multiespacio se posiciona como la visita obligada para quienes veranean en la Provincia de Buenos Aires.

Si estás buscando qué hacer un día de lluvia o dónde disfrutar de los mejores recitales del verano, esta guía te detalla todo lo que necesitás saber sobre la apertura más importante del año.

Qué es Bendu y por qué es tendencia este verano 2026

Bendu no es un shopping tradicional. Desarrollado por H. Ledesma y Neutrón, este complejo de 35.000 metros cuadrados combina un centro comercial a cielo abierto, gastronomía, un supermercado de gran superficie y un estadio para espectáculos masivos. Su propuesta busca reactivar la zona sur de Mar del Plata, integrando el Puerto con la ciudad mediante una arquitectura moderna y funcional.

Lo que genera urgencia en los visitantes es su agenda de eventos en vivo y sus atracciones únicas, diseñadas tanto para familias locales como para los miles de turistas que llegaron en la primera quincena de enero.

Ver también: Banco Provincia verano 2026: los beneficios que podés usar hoy para ahorrar en la Costa y en tu ciudad

Bendu Arena: Recitales y la agenda del verano 2026

El corazón vibrante del complejo es el Bendu Arena, un espacio con capacidad para miles de personas que se inauguró oficialmente este jueves 8 de enero con un show de Dante Spinetta. Este estadio busca convertirse en el epicentro musical de la costa, e incluso sus desarrolladores ya proyectan ser sede del “Fan Fest” para el Mundial 2026.

La grilla confirmada para lo que resta de enero y febrero incluye a los artistas más convocantes del país. Tomá nota de las próximas fechas para asegurar tu entrada:

16 de enero: El Mató a un Policía Motorizado.

El Mató a un Policía Motorizado. 23 de enero: El Plan de la Mariposa.

El Plan de la Mariposa. 24 de enero: Ciro y los Persas.

Ciro y los Persas. 25 de enero: La Delio Valdez y La Konga.

La Delio Valdez y La Konga. 6 de febrero: Divididos.

Atracciones: El tobogán gigante y la oferta familiar

Para quienes viajan con chicos, Bendu ofrece una atracción que ya se ha vuelto viral en redes sociales: un tobogán gigante de 12 metros de altura. Esta estructura es la joya de una plaza de acceso libre y gratuito de 3.000 metros cuadrados, equipada con juegos modernos y zonas de descanso.

A diferencia de los centros comerciales cerrados, este diseño favorece la circulación al aire libre, ideal para las noches de verano. Además, el complejo cuenta con un nuevo hipermercado Coto (inaugurado el 13 de diciembre), que incluye su propia propuesta de café y restaurante, sumando servicios esenciales a la zona del Puerto.

Ver también: Verano 2026 con Banco Provincia: Cómo exprimir los descuentos de Cuenta DNI y tarjetas

Ubicación estratégica y cómo llegar

El complejo se encuentra en una ubicación neurálgica: la intersección de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores. Este punto es el acceso principal a la zona portuaria y un nexo clave entre las playas del sur (como Punta Mogotes) y el centro de la ciudad.

Para quienes se mueven en auto, el predio dispone de un estacionamiento con capacidad para 700 vehículos, un dato clave considerando la dificultad para estacionar en la zona costera durante la temporada alta.

Horarios y recomendaciones de visita

Bendu está pensado para funcionar todo el año, no solo en verano. Sin embargo, durante enero y febrero el movimiento es intenso.

Horario comercial: Los locales y el supermercado operan desde la mañana hasta la noche (generalmente de 9:00 a 22:00, con el supermercado abriendo a las 8:00).

Los locales y el supermercado operan desde la mañana hasta la noche (generalmente de 9:00 a 22:00, con el supermercado abriendo a las 8:00). Gastronomía y Shows: El sector gastronómico y el Arena extienden su actividad hasta la madrugada, especialmente los fines de semana de recitales.

El sector gastronómico y el Arena extienden su actividad hasta la madrugada, especialmente los fines de semana de recitales. Mejor momento para ir: Si querés evitar multitudes y disfrutar del tobogán o las compras con tranquilidad, la recomendación es ir durante la tarde (entre las 15:00 y las 18:00). Para vivir la experiencia completa con cena y show, lo ideal es llegar a partir de las 20:00.

Con una inversión millonaria y una propuesta que mezcla entretenimiento de primer nivel con servicios diarios, Bendu se consolida como el nuevo ícono de Mar del Plata. Si estás en la costa, es la parada técnica obligatoria de este 2026.