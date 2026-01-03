Becas PROGRESAR 2026: cuándo abriría la inscripción, montos y a quiénes alcanza el programa

Progresar

El inicio de un nuevo año académico suele venir acompañado de expectativas entre miles de estudiantes que dependen de la asistencia estatal para sostener sus estudios. En ese contexto, el programa PROGRESAR vuelve a ubicarse en el centro de la agenda educativa, con definiciones que, aunque todavía parciales, permiten anticipar cómo podría desarrollarse la próxima convocatoria.

Se confirmó la reapertura de PROGRESAR en 2026

El Gobierno confirmó que el programa de becas PROGRESAR volverá a abrir su inscripción en 2026, aunque hasta el momento no se informaron de manera oficial las fechas exactas del nuevo llamado.

A partir del cronograma aplicado durante 2025 y de las previsiones presupuestarias para el próximo año, ya es posible estimar cuándo podría comenzar la inscripción y cuáles serían las principales condiciones del programa.

Qué pasó con PROGRESAR durante 2025

Durante 2025, el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos atravesó modificaciones relevantes en su reglamento, que sirven como base directa para el esquema previsto en 2026.

Entre los cambios más importantes se destacó:

  • Una reducción inicial del universo de beneficiarios, con la exclusión de estudiantes de instituciones privadas
  • Una segunda etapa de inscripción, en la que ese grupo fue reincorporado mediante una resolución específica
  • Un esquema de inscripción segmentado por líneas de beca

Estas decisiones impactaron tanto en la cantidad de beneficiarios como en la organización del calendario anual.

Cuándo podría abrir la inscripción PROGRESAR 2026

Si se mantiene el formato aplicado el año pasado, la inscripción a las Becas PROGRESAR 2026 podría abrir entre fines de marzo y comienzos de abril, antes del inicio pleno del ciclo lectivo en los niveles medio y superior.

De repetirse el cronograma de 2025, el llamado se organizaría de manera escalonada según cada línea:

  • PROGRESAR Obligatorio: apertura durante marzo y cierre en abril
  • PROGRESAR Superior y Enfermería: inscripción concentrada entre marzo y abril
  • PROGRESAR Trabajo: convocatoria más extensa, con inscripción abierta durante gran parte del año

Por ahora, ni la Secretaría de Educación ni la ANSES comunicaron fechas oficiales, aunque desde el ámbito educativo anticipan que el anuncio llegaría durante el primer trimestre de 2026.

Cuánto se cobra con la beca PROGRESAR

En 2025, el monto mensual de la beca PROGRESAR fue de $35.000 en todas sus líneas y se mantuvo sin cambios a lo largo de todo el año.

Según las proyecciones presupuestarias oficiales, el conjunto de las becas educativas tendrá en 2026 una mejora real estimada del 4,1% en comparación con 2025. Dentro de ese esquema se incluyen los fondos asignados a PROGRESAR.

Esto abre la expectativa de una posible actualización del monto mensual, aunque por el momento no fue confirmada.

El esquema de pago continúa siendo:

  • Acreditación mensual
  • Retención de una parte del beneficio hasta que el estudiante demuestre regularidad, asistencia y avance académico

A quiénes alcanza el programa PROGRESAR

Las Becas PROGRESAR están destinadas a jóvenes que cursan:

  • Educación secundaria obligatoria
  • Carreras terciarias y universitarias
  • Enfermería
  • Cursos de formación profesional

En todos los casos, se exige que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de cumplir con los requisitos académicos y de edad establecidos para cada línea.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, todo indica que en 2026 PROGRESAR mantendrá su estructura general, con ajustes puntuales en requisitos y montos, en línea con lo ocurrido durante 2025.

La fecha clave a seguir será el primer trimestre del año, período en el que habitualmente se publican las resoluciones que habilitan la inscripción y definen el calendario definitivo.

