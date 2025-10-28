Primavera con abrigo: martes con bajas temperaturas en territorio bonaerense

Francisco Díaz
frio 28

El décimo mes del año comienza a despedirse con un panorama climático inestable en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el descenso de las temperaturas y las lloviznas intermitentes marcaron el inicio de esta nueva semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes presentará condiciones frías y húmedas en distintos distritos bonaerenses, con temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C y máximas que apenas alcanzarán los 15 °C, muy por debajo de los valores habituales para fines de octubre.

Pronóstico para los próximos días en la provincia

DíaCondicionesTemperaturas (°C)Observaciones
Martes 29Lloviznas en la madrugada y mañana, mejorando por la tarde con cielo nublado.Mín. 5 / Máx. 15Persistirá el aire frío.
Miércoles 30Chaparrones aislados en la mañana, mejorando hacia la tarde.Mín. 6 / Máx. 17Leve ascenso térmico.
Jueves 31Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.Mín. 11 / Máx. 18Ambiente fresco y húmedo.
Viernes 1° de noviembreCielo algo nublado y sin lluvias.Mín. 10 / Máx. 21Mejora gradual y leve aumento térmico.

Panorama general en territorio bonaerense

Las condiciones del tiempo se mantendrán variables, con períodos de nubosidad y escasa presencia del sol, previéndose mañanas frías, bancos de neblina y cielos cubiertos durante buena parte del día.

El ingreso de aire frío proveniente del sur y la permanencia de humedad en capas bajas explican este comportamiento atípico para el cierre de octubre, mes que habitualmente presenta temperaturas templadas y mayor estabilidad atmosférica.

Con la llegada de noviembre, se espera que el tiempo tienda a estabilizarse, dando paso a jornadas más templadas y con menor probabilidad de lluvias. No obstante, el SMN advierte que aún podrían registrarse algunos episodios de inestabilidad aislada durante el próximo fin de semana.

Así, la provincia de Buenos Aires transita el final del décimo mes del año con un clima que recuerda más al invierno que a la primavera, dejando una postal de cielos grises, abrigos y paraguas en gran parte del territorio.

Más leídas