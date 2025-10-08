Primavera a pleno: temperaturas templadas y sol en la Provincia de Buenos Aires

Este viernes 10 será feriado nacional trasladado, lo que generará un nuevo fin de semana largo en plena primavera y alentará a miles de bonaerenses a desplazarse hacia los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del tiempo serán óptimas para viajar y disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables y jornadas soleadas, especialmente hasta el sábado.

Clima primaveral en toda la provincia

La primavera se afianza en territorio bonaerense con mañanas frescas y tardes templadas, ideales para quienes planean recorrer las sierras, la costa atlántica o los pueblos rurales.

Día Cielo Temperaturas Miércoles 8 Ligeramente nublado por la mañana, despejado por la tarde Mín. 10° / Máx. 25° Jueves 9 Despejado a parcialmente nublado Mín. 13° / Máx. 27° Viernes 10 (feriado) Parcialmente nublado, cálido Mín. 13° / Máx. 29° Sábado 11 Parcialmente nublado a mayormente nublado Mín. 15° / Máx. 28° Domingo 12 Probables tormentas y descenso de temperatura Mín. 15° / Máx. 19°

Esperan un gran movimiento turístico

Las autoridades provinciales estiman un importante flujo vehicular desde el jueves por la tarde, cuando comiencen los primeros traslados hacia Mar del Plata, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Sierra de la Ventana, San Pedro y Chascomús, entre otros destinos destacados.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Vialidad bonaerense ya preparan operativos especiales para reforzar la seguridad y el control en las principales rutas, especialmente la Ruta 2, la 11, la 56 y la 226.

Domingo con lluvias y descenso de temperatura

Aunque el fin de semana comenzará con temperaturas elevadas, el domingo marcará un cambio de tendencia con la llegada de tormentas aisladas y chaparrones, acompañados de un descenso térmico.

Los especialistas recomiendan a quienes viajen de regreso el domingo verificar el estado del tiempo y las rutas antes de emprender el retorno.

Un adelanto del verano en la provincia

El feriado largo del 10 al 12 de octubre ofrecerá una excelente oportunidad para disfrutar de los paisajes bonaerenses, en un contexto de clima primaveral y actividades turísticas en crecimiento.

Los municipios costeros, serranos y rurales se preparan con eventos, ferias gastronómicas y propuestas culturales, esperando recibir una gran cantidad de visitantes que aprovecharán este respiro antes del cierre del año.