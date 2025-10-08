Primavera a pleno: temperaturas templadas y sol en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
dia agradavle

Este viernes 10 será feriado nacional trasladado, lo que generará un nuevo fin de semana largo en plena primavera y alentará a miles de bonaerenses a desplazarse hacia los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del tiempo serán óptimas para viajar y disfrutar al aire libre, con temperaturas agradables y jornadas soleadas, especialmente hasta el sábado.

ARBA retendrá hasta 5% en billeteras virtuales desde octubre: quiénes deberán pagar y quiénes quedan exceptuados
Mirá también:

ARBA retendrá hasta 5% en billeteras virtuales desde octubre: quiénes deberán pagar y quiénes quedan exceptuados

Clima primaveral en toda la provincia

La primavera se afianza en territorio bonaerense con mañanas frescas y tardes templadas, ideales para quienes planean recorrer las sierras, la costa atlántica o los pueblos rurales.

DíaCieloTemperaturas
Miércoles 8Ligeramente nublado por la mañana, despejado por la tardeMín. 10° / Máx. 25°
Jueves 9Despejado a parcialmente nubladoMín. 13° / Máx. 27°
Viernes 10 (feriado)Parcialmente nublado, cálidoMín. 13° / Máx. 29°
Sábado 11Parcialmente nublado a mayormente nubladoMín. 15° / Máx. 28°
Domingo 12Probables tormentas y descenso de temperaturaMín. 15° / Máx. 19°

Esperan un gran movimiento turístico

Las autoridades provinciales estiman un importante flujo vehicular desde el jueves por la tarde, cuando comiencen los primeros traslados hacia Mar del Plata, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Sierra de la Ventana, San Pedro y Chascomús, entre otros destinos destacados.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Vialidad bonaerense ya preparan operativos especiales para reforzar la seguridad y el control en las principales rutas, especialmente la Ruta 2, la 11, la 56 y la 226.

Domingo con lluvias y descenso de temperatura

Aunque el fin de semana comenzará con temperaturas elevadas, el domingo marcará un cambio de tendencia con la llegada de tormentas aisladas y chaparrones, acompañados de un descenso térmico.

Los especialistas recomiendan a quienes viajen de regreso el domingo verificar el estado del tiempo y las rutas antes de emprender el retorno.

Un adelanto del verano en la provincia

El feriado largo del 10 al 12 de octubre ofrecerá una excelente oportunidad para disfrutar de los paisajes bonaerenses, en un contexto de clima primaveral y actividades turísticas en crecimiento.

Los municipios costeros, serranos y rurales se preparan con eventos, ferias gastronómicas y propuestas culturales, esperando recibir una gran cantidad de visitantes que aprovecharán este respiro antes del cierre del año.

La Fiscalía Electoral frenó a Santilli: no podría encabezar la lista de La Libertad Avanza
Mirá también:

La Fiscalía Electoral frenó a Santilli: no podría encabezar la lista de La Libertad Avanza
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Uala descuentos supermercados hoy
Los descuentos en supermercados con billeteras virtuales en octubre
Sociedad
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
¿Cuánto Paga Cada Banco de Plazo Fijo Hoy? Las Nuevas Tasas Actualizadas
Sociedad
Dia del pelado
Hoy es el Día del Pelado: ¿Por qué se celebra en esta fecha?
Sociedad
Kicillof condenó el triple femicidio en La Matanza:
Kicillof cuestionó el show de Milei en el Movistar Arena: “Vive fuera de la realidad”
Provincia
Octubre de 2025: Jubilados y pensionados pagan la mitad por la VTV y mejoran la seguridad vial
VTV: Descubrí cómo acceder al 50% de descuento en octubre en Provincia de Buenos Aires
Provincia
759843319881
Tragedia en la Ruta 30: una joven madre murió y su pequeño hijo resultó herido
Provincia
accidente ruta 11
Grave accidente en Ruta 11: un joven motociclista resultó herido tras chocar contra un camión
La Costa

Más leídas