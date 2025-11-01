“Previaje Bonaerense”: La Provincia relanza el turismo social con opciones económicas esta temporada

En medio de una temporada marcada por precios altos y presupuestos ajustados, la Provincia de Buenos Aires relanzó el Programa de Turismo Social. Se trata de una iniciativa clave que busca sumar propuestas económicas, excursiones de cercanía y actividades recreativas para miles de bonaerenses que buscan alternativas accesibles para descansar.

El objetivo es claro: garantizar que quienes hoy no pueden costear unas vacaciones tradicionales tengan opciones reales y a bajo costo dentro del territorio bonaerense.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Si bien los detalles finales de la reglamentación se publicarán en los próximos días, el anuncio oficial confirmó que el programa estará enfocado en los siguientes grupos prioritarios residentes en la provincia:

Jubilados y pensionados del sistema previsional bonaerense (IPS) y nacional (ANSES).

del sistema previsional bonaerense (IPS) y nacional (ANSES). Familias de bajos ingresos (incluyendo titulares de AUH, AUE o programas sociales).

(incluyendo titulares de AUH, AUE o programas sociales). Personas con discapacidad (podrán viajar con un acompañante si su Certificado Único de Discapacidad -CUD- así lo indica).

(podrán viajar con un acompañante si su Certificado Único de Discapacidad -CUD- así lo indica). Excombatientes de Malvinas.

Jóvenes, adolescentes y otros sectores vulnerables que sean alcanzados por la nueva reglamentación.

¿Qué incluye el beneficio?

La iniciativa funcionará mediante paquetes preestablecidos que incluirán beneficios clave para reducir casi al mínimo el gasto del viajero:

Transporte: Pasajes de micro de ida y vuelta.

Pasajes de micro de ida y vuelta. Alojamiento: Estadías (generalmente de 3 a 5 noches) en hoteles sindicales o complejos turísticos provinciales.

Estadías (generalmente de 3 a 5 noches) en hoteles sindicales o complejos turísticos provinciales. Pensión: Incluirá desayuno, almuerzo y cena en la mayoría de los casos.

Chapadmalal vuelve a ponerse en marcha

Un punto clave del anuncio es la recuperación del histórico complejo turístico de Chapadmalal, que permanecía cerrado y sin mantenimiento.

Con el relanzamiento del programa, la Provincia comenzó a trabajar para reacondicionar los hoteles y espacios comunes, con el objetivo de recibir contingentes sociales durante la temporada.

Chapadmalal fue durante décadas uno de los grandes símbolos del turismo accesible en Argentina. El plan oficial es devolverlo a ese rol, con alojamiento económico y actividades recreativas para quienes no pueden pagar una estadía tradicional de verano.

Turismo de cercanía para bajar costos

Otra novedad es la modalidad descentralizada: muchos municipios ofrecerán excursiones y salidas dentro de su propia región para que los vecinos disfruten del descanso sin necesidad de viajar largas distancias ni pagar transporte.

Entre las propuestas habrá:

Museos y circuitos culturales

Balnearios y parques provinciales

Sierras, ríos y reservas naturales

Actividades deportivas y educativas

Impulso económico en plena caída del sector

Además del acceso social, el Gobierno busca activar el movimiento turístico interno y generar consumo local en gastronomía, transporte, ferias y comercios.

La medida llega en un contexto en el que el sector registra menos visitantes y mayor cautela a la hora de gastar.

Cómo anotarse al Programa de Turismo Social

El Gobierno bonaerense informó que la inscripción será totalmente digital para evitar intermediarios. Aunque el portal web específico aún no fue comunicado, los pasos a seguir serán:

Ingresar al portal web oficial (se comunicará en los próximos días). Completar un formulario de preinscripción con datos personales y del grupo familiar. Adjuntar la documentación digital que acredite la condición (ej: último recibo de haberes, CUD, constancia de AUH, etc.). Elegir las fechas y destinos disponibles según el cupo.

Cuáles serán los destinos turísticos

Los destinos aún no fueron confirmados, se prevé que incluirá los clásicos como Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Tandil y complejos en el Delta. El plan también busca potenciar destinos emergentes y promover el turismo fuera de la temporada alta.

Con esta apuesta, la Provincia busca que miles de bonaerenses puedan volver a disfrutar del turismo, aunque sea cerca, con precios accesibles y con el regreso de un clásico: Chapadmalal para todos.