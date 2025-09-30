Precio Entradas Soda Stereo Ecos: ¿Cuánto cuestan?

La búsqueda de entradas y precios para el nuevo show de Soda Stereo, llamado Ecos, es sin duda una de las consultas más candentes del momento para el rock en español. Tras el anuncio oficial del “reencuentro” de Zeta Bosio y Charly Alberti con la figura de Gustavo Cerati mediante tecnología avanzada, la venta de tickets generó una expectativa enorme.

Acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre las fechas, la venta y el precio de las entradas para Soda Stereo Ecos.

Soda Stereo Ecos: El show y la fecha

El espectáculo, denominado Soda Stereo Ecos, se presentó como una experiencia única que promete reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio “juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”.

¿Cuándo es el show? La primera fecha confirmada es el 21 de marzo de 2026 .

La primera fecha confirmada es el . ¿Dónde es? El concierto se realizará en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Es importante destacar que, al momento de redactar este artículo, solo se ha confirmado esta fecha. No obstante, dada la altísima demanda, se especula con la posibilidad de que la banda anuncie más funciones tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, siguiendo el modelo de la gira Gracias Totales (2020-2022).

Precio y venta de entradas para Soda Stereo Ecos

La venta de entradas para el show en el Movistar Arena se dividió en dos etapas: una preventa exclusiva y la venta general.

1. Preventa Exclusiva

La preventa fue la primera instancia para asegurar tu lugar.

¿Cuándo fue? Inició el martes 30 de septiembre de 2025 a las 10:00 h (hora de Argentina).

Inició el a las 10:00 h (hora de Argentina). ¿Para quiénes? Fue exclusiva para clientes de Visa Banco Galicia , que podían comprar en hasta 6 cuotas sin interés .

Fue exclusiva para clientes de , que podían comprar en hasta . ¿Dónde se compró? Únicamente a través de la web oficial del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar).

2. Venta General

La venta general comenzó inmediatamente después de que se agotó el stock asignado para la preventa. El canal de venta siguió siendo la web del Movistar Arena.

Precios de las entradas (Referencia)

Si bien los precios suelen variar rápidamente y no se publicaron de manera uniforme en todos los medios, basándonos en referencias de ventas anteriores de la banda en recintos similares y los reportes disponibles en el momento de la preventa, los valores de las entradas (que incluyen el cargo por servicio) se manejaron en diferentes categorías, según la ubicación dentro del estadio.

¡Atención! Estos son valores estimados basados en la estructura de precios de eventos similares y la alta demanda. Los precios oficiales de venta general serán pronto publicados por el Movistar Arena.

Tabla de precios estimados para entradas Soda Stereo Ecos

Categoría de Ubicación Precio Estimado Base (Sin CS) Cargo por Servicio (CS 15% estimado) Precio Estimado FINAL (Venta Oficial) Proyección Mercado de Reventa Campo VIP / Platino AR$ 100.000 – AR$ 120.000 AR$ 15.000 – AR$ 18.000 AR$ 115.000 – AR$ 138.000 AR$ 250.000 – AR$ 350.000 Platea Baja Preferencial AR$ 115.000 – AR$ 140.000 AR$ 17.250 – AR$ 21.000 AR$ 132.250 – AR$ 161.000 AR$ 280.000 – AR$ 380.000 Platea Media/Lateral AR$ 80.000 – AR$ 100.000 AR$ 12.000 – AR$ 15.000 AR$ 92.000 – AR$ 115.000 AR$ 180.000 – AR$ 250.000 Campo General AR$ 50.000 – AR$ 65.000 AR$ 7.500 – AR$ 9.750 AR$ 57.500 – AR$ 74.750 AR$ 120.000 – AR$ 180.000 Platea Alta AR$ 40.000 – AR$ 55.000 AR$ 6.000 – AR$ 8.250 AR$ 46.000 – AR$ 63.250 AR$ 80.000 – AR$ 130.000

Nota sobre el mercado de reventa: La proyección de reventa es un valor especulativo. Te recordamos que la compra en canales no oficiales conlleva un alto riesgo de fraude y se desaconseja totalmente.

Puntos clave sobre los precios:

Precio Final: El valor que realmente pagás en el sitio web oficial siempre es el Precio Estimado FINAL (Base + CS). Nunca comprés con la ilusión del precio base.

El valor que realmente pagás en el sitio web oficial siempre es el (Base + CS). Nunca comprés con la ilusión del precio base. Preventa vs. Venta General: Los precios en la venta general suelen ser ligeramente superiores a los de la preventa, o la disponibilidad de las categorías más económicas se agota de inmediato.

Los precios en la venta general suelen ser ligeramente superiores a los de la preventa, o la disponibilidad de las categorías más económicas se agota de inmediato. Paquetes de Experiencia: Si la productora lanza Paquetes VIP con beneficios adicionales, esos precios superarán fácilmente los AR$ 250.000 por ticket.

Importante: Te recomendamos siempre verificar el precio y las categorías exactas en el sitio web oficial del Movistar Arena al momento de tu compra, ya que la disponibilidad y los valores pueden fluctuar rápidamente.

Consejos útiles para conseguir tu entrada

Si aún no tenés tu ticket, podés seguir estos consejos: