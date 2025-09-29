Entradas para Soda Stereo “Ecos”: cuándo salen a la venta y cómo comprar

La noticia sacudió al mundo del rock en español: Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios. Después de días de misterio y una campaña que llenó de expectativa a los fanáticos, Charly Alberti y Zeta Bosio confirmaron un show único que, gracias a la tecnología, volverá a reunir al trío original. El espectáculo, llamado “Ecos”, promete ser una experiencia inédita y la venta de entradas comienza mañana, martes 30 de septiembre. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para conseguir tus tickets.

Este lunes, las redes sociales de la banda y un anuncio oficial confirmaron lo que parecía un sueño imposible: Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio juntos una vez más sobre el escenario. La cita será el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Desde la producción del evento fueron claros en que no se trata de un homenaje, un tributo ni una continuación de la gira “Gracias Totales”, que contó con diversos cantantes invitados. El comunicado oficial subraya la naturaleza de esta nueva propuesta: “No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

¿Cómo será el regreso de Gustavo Cerati al show?

La gran pregunta que todos se hacen es cómo será posible ver al trío completo. Los responsables del espectáculo explicaron que se utilizará tecnología de última generación para recrear la presencia de Gustavo Cerati en escena, descartando el uso de hologramas o videos de archivo. La promesa es que los tres integrantes compartirán el escenario “con la misma energía de siempre”, buscando una conexión inmersiva y real con el público.

Charly y Zeta tocarán en vivo, interactuando con la figura y la voz de Cerati de una manera nunca antes vista, en un show que está pensado exclusivamente para estadios cerrados (indoor) para garantizar la calidad y el impacto de la experiencia audiovisual.

Venta de entradas: todo lo que tenés que saber para comprar

La expectativa es máxima y se espera que las entradas se agoten en tiempo récord. La venta comenzará este martes 30 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

Preventa exclusiva: Los primeros en acceder serán los clientes del Banco Galicia con tarjeta Visa. Podrán comprar sus entradas en hasta 6 cuotas sin interés.

Los primeros en acceder serán los clientes del con tarjeta Visa. Podrán comprar sus entradas en hasta 6 cuotas sin interés. Venta general: Una vez que se agote el stock de la preventa, se habilitará la venta para el público general con todos los medios de pago.

Una vez que se agote el stock de la preventa, se habilitará la venta para el público general con todos los medios de pago. Canal oficial: El único sitio autorizado para la venta de entradas es la web oficial del Movistar Arena (movistararena.com.ar).

Se recomienda a los fanáticos estar listos a la hora indicada, ya que se prevé una demanda altísima. Aunque por ahora la única fecha confirmada es en Buenos Aires, no se descarta que “Ecos” pueda convertirse en una gira por otras ciudades de Latinoamérica si la respuesta del público es la esperada.