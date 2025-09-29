Cómo será el regreso de Gustavo Cerati a los escenarios con Soda Stereo

El anuncio de “Ecos”, el nuevo show de Soda Stereo para marzo de 2026, revolucionó a millones de fanáticos con una promesa audaz: volver a ver a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio juntos sobre el escenario. La pregunta que resuena en todos es la misma: ¿cómo será posible? La respuesta está en una apuesta por la vanguardia tecnológica, un terreno en el que la banda siempre se sintió cómoda.

Desde la producción del espectáculo y el propio entorno de los músicos han sido enfáticos en diferenciar esta experiencia de cualquier cosa vista antes. No se trata de un holograma, ni de una simple proyección de videos de archivo. El concepto es mucho más profundo y busca recrear la interacción y la energía de un show en vivo, donde Cerati no sea una figura pasiva, sino un integrante activo del trío.

La tecnología detrás del reencuentro

Si bien los detalles técnicos se guardan con recelo, la información oficial permite delinear los pilares de este regreso. La clave está en el uso de registros audiovisuales y sonoros de alta fidelidad, completamente inéditos, que han sido procesados y adaptados para este nuevo formato.

Voz y guitarra originales: Se utilizarán grabaciones multipista de la voz y la guitarra de Gustavo Cerati extraídas de diferentes conciertos de la historia de la banda. Estos registros fueron aislados y remasterizados para sonar con una calidad impecable y en vivo, como si estuvieran siendo ejecutados en el momento. No habrá uso de inteligencia artificial para recrear su voz; todo lo que se escuche será 100% Cerati.

Más allá de “Gracias Totales”

Este nuevo paso es conceptualmente opuesto a la gira “Gracias Totales”. En aquella oportunidad, la ausencia de Gustavo se llenó con las voces de grandes artistas invitados que rindieron homenaje a su legado. En “Ecos”, el objetivo es otro: no hay invitados, no hay reemplazos. El show se centra en la esencia del trío, en su sonido original y en la energía que solo ellos tres podían generar.

El espectáculo está diseñado específicamente para estadios cerrados, como el Movistar Arena, para controlar cada detalle del sonido y la puesta visual, garantizando que el público se sumerja por completo en la experiencia. La promesa es ambiciosa: que por una noche, la magia de Soda Stereo vuelva a sentirse como si el tiempo no hubiera pasado.

La expectativa por conseguir un lugar en este show histórico es total, y la venta de entradas para el show de Soda Stereo comenzará este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través de la web oficial del Movistar Arena. Habrá una preventa inicial para clientes del Banco Galicia, quienes podrán acceder a cuotas sin interés, y una vez agotado ese stock, se abrirá la venta general para todos los medios de pago. Se recomienda tener todo preparado para el horario de inicio, ya que se espera que los tickets se agoten en cuestión de minutos.