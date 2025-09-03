Pensión por fallecimiento de jubilados: ¿Cómo gestionar el trámite en ANSES?

Para quienes necesitan solicitar la pensión por fallecimiento de un jubilado, ANSES ha establecido un protocolo sencillo pero que requiere ciertos tiempos y documentos específicos. Es crucial entender los plazos y requisitos para evitar complicaciones en este proceso.

Condiciones Previas para la Solicitud de Pensión

Para iniciar el trámite, es imprescindible que hayan pasado al menos 10 días hábiles desde el fallecimiento del jubilado. Dependiendo del parentesco, los documentos requeridos varían:

Cónyuge: Partida de casamiento actualizada. Esta actualización debe realizarse después de la fecha de fallecimiento.

Partida de casamiento actualizada. Esta actualización debe realizarse después de la fecha de fallecimiento. Conviviente: Necesita comprobar 5 años de convivencia antes del fallecimiento. Si tienen un hijo reconocido, el plazo se reduce a 2 años .

Necesita comprobar antes del fallecimiento. Si tienen un hijo reconocido, el plazo se reduce a . Hijos: Deben ser menores de 18 años, solteros y no recibir otra prestación. No existe un límite de edad si el hijo está incapacitado para trabajar y estuvo a cargo del jubilado.

Pasos para Realizar el Trámite por Internet

Según informaron desde ANSES, solicitar la pensión de manera online implica cumplir ciertos requisitos previos:

Los datos personales y del fallecimiento del jubilado deben estar acreditados.

La partida de matrimonio o convivencia debe ser actualizada dentro de los 6 meses previos al fallecimiento.

previos al fallecimiento. Se deberá verificar que los datos de contacto estén correctos, incluyendo celular y correo electrónico.

Es importante destacar que este trámite puede realizarse hasta 4 meses después de la fecha de fallecimiento. Pasado este plazo, será necesario acudir personalmente a una oficina de ANSES.

Instrucciones Detalladas para la Solicitud de Pensión

1. Acceso a Mi ANSES

Comienza ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la Seguridad Social. Verifica que tu información personal y los vínculos familiares estén actualizados.

2. Iniciar la Solicitud

En el menú de mi ANSES, selecciona Solicitud de Prestaciones > Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado. Asegúrate de tener a mano los siguientes datos:

Tu número de CUIL, así como el del jubilado fallecido y de tus hijos (si corresponde).

Número de la prestación de jubilación del titular fallecido.

3. Seguimiento de la Solicitud

A partir de las 72 horas posteriores a la solicitud, podrás realizar un seguimiento a través de mi ANSES . Recibirás un correo electrónico con el resultado de la gestión una vez finalizada.