Paritarias PBA: Kicillof ofreció aumento a docentes para desactivar el conflicto tras el paro

Tras un inicio de ciclo lectivo marcado por el paro y la incertidumbre en las aulas de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof presentó este miércoles 4 de marzo una oferta superadora para los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La propuesta consiste en un incremento salarial del 7,5% total, dividido en dos tramos, con el objetivo de sellar la paz social y garantizar la continuidad de las clases en el territorio bonaerense.

Esta nueva oferta llega luego de que el Gobierno provincial liquidara un 3% “a cuenta” en febrero para evitar un mayor desplome del poder adquisitivo, una medida que no había logrado frenar la medida de fuerza del pasado lunes 2 de marzo.

Los detalles de la propuesta: porcentajes y tramos

La oferta oficial del Ejecutivo provincial para los docentes y también para los trabajadores estatales de la Ley 10.430 se desglosa de la siguiente manera:

  • Marzo: Un aumento del 5%.
  • Abril: Un aumento adicional del 2,5%.
  • Base de cálculo: Los incrementos se aplican sobre los haberes de enero de 2026.
  • Cláusula de monitoreo: Se estableció una mesa de revisión para la primera quincena de mayo, con el fin de evaluar la evolución de la inflación frente a los salarios.

Cómo quedan los sueldos docentes en marzo y abril

Con esta nueva propuesta, que está siendo analizada por las bases de SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA, los salarios de bolsillo para los cargos iniciales proyectan los siguientes valores estimados:

Cargo (Jornada Simple)Sueldo de Bolsillo MarzoSueldo de Bolsillo Abril
Maestro de Grado (Inicial)$800.084$850.053
Maestro de Grado (10 años antig.)$918.000$975.000
Profesor (20 módulos)$1.032.198$1.113.838
Preceptor (Inicial)$685.000$728.000

Para los docentes de Jornada Completa, el haber de bolsillo en marzo superaría la barrera de los $1.600.000, llegando a los $1.700.000 en el mes de abril si se acepta la propuesta.

Bonos y Ayuda Escolar: los refuerzos de marzo

Además de la suba porcentual, la paritaria 2026 incluyó la discusión sobre refuerzos extraordinarios para compensar los gastos derivados del inicio del año escolar.

  • Ayuda Escolar Anual: Se confirmó un pago de aproximadamente $280.000 por hijo para los trabajadores estatales y docentes bonaerenses, una cifra que busca equipararse con los aumentos registrados en útiles y vestimenta escolar.
  • Bono Extraordinario: En las mesas previas se discutió un bono de hasta $250.000 para los sectores de menores ingresos, aunque su implementación final depende de la firma del acuerdo definitivo en las próximas 48 horas.

¿Se levantan las medidas de fuerza?

Si bien el gremio de estatales (ATE y UPCN) ya aceptó una propuesta similar del 9% (con variaciones en ítems específicos), el Frente de Unidad Docente Bonaerense se encuentra en “sesión permanente”. Las seccionales de SUTEBA y las entidades de base de la FEB están realizando asambleas este jueves para definir si aceptan el 7,5% o si profundizan el plan de lucha.

Fuentes gremiales indicaron que hay “buena predisposición” debido a la cláusula de monitoreo de mayo, aunque sectores disidentes como la Multicolor de SUTEBA exigen un aumento que iguale la canasta básica total, la cual se ubica por encima de los montos ofrecidos para el cargo inicial.

Calendario Escolar 2026: qué esperar para la próxima semana

Tras el accidentado comienzo del lunes 2 de marzo, el calendario oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) prevé que las clases continúen con normalidad si los gremios aceptan la oferta este viernes.

  • 2 de marzo: Inicio oficial (afectado por paros parciales).
  • 20 al 31 de julio: Receso invernal.
  • 22 de diciembre: Finalización del ciclo lectivo.

El objetivo del Gobierno de Kicillof es evitar un segundo paro consecutivo que comprometa la primera semana completa de clases, una situación que pondría en riesgo la meta de los 190 días de presencialidad.

