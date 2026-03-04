Paritaria Docente: La Provincia cerró el acuerdo salarial y así quedarán los sueldos con el nuevo aumento

Luego de semanas de fuerte tensión institucional y un paro contundente en el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destrabó el conflicto docente al lograr la aceptación de una nueva propuesta salarial. Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aprobaron de manera oficial la oferta que establece un incremento total del 9% dividido en tres tramos estratégicos.

Este nuevo esquema salarial dejó atrás definitivamente la polémica propuesta anterior de la administración provincial, la cual consistía en un magro aumento del 3% para el mes de febrero que fue rotundamente rechazado por las asambleas. Según explicaban los referentes sindicales, esa cifra inicial representaba apenas un 1,5% de mejora real de bolsillo debido a que dejaba de abonarse el retroactivo cobrado el mes anterior, lo que terminó impulsando las medidas de fuerza en las escuelas.

El desglose del 9%: porcentajes y meses de cobro

La clave para comprender verdaderamente cómo impactará esta recomposición en la economía de los maestros radica en el cronograma de liquidación propuesto. El Ministerio de Trabajo bonaerense diseñó una estrategia escalonada que se calcula invariablemente sobre la base de los sueldos de enero de 2026, garantizando de esta forma que el incremento sea netamente remunerativo, impacte en la antigüedad y llegue a toda la pirámide salarial.

De acuerdo a la información oficial confirmada por los gremios tras el cierre de la mesa técnica, el 9% total de aumento salarial se divide de la siguiente manera:

Febrero (1,5%): Este primer porcentaje ya fue otorgado por el Ejecutivo mediante decreto y los docentes lo cobraron efectivamente en la última liquidación correspondiente a los sueldos del segundo mes del año.

Marzo (5%): Representa el tramo más significativo de este acuerdo paritario. Se liquida de manera conjunta con los haberes de marzo, por lo que los educadores verán este salto en sus cuentas a principios de abril.

Abril (2,5%): Este último escalón consolida el 9% final propuesto por la Provincia. Se sumará directamente a los salarios de abril y se cobrará durante los primeros días hábiles de mayo.

La escala salarial proyectada para el primer cuatrimestre

Para trasladar estos porcentajes a la economía real y diaria de los trabajadores de la educación, resulta imprescindible tomar como punto de partida los haberes correspondientes al primer mes del año. Un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad percibió durante enero un salario inicial de base que se ubicó en torno a los $745.311.

Aplicando rigurosamente los porcentajes acordados sobre esa base salarial específica, el sueldo inicial de los docentes mostrará un crecimiento progresivo mes a mes. Este mecanismo escalonado es fundamental para intentar que el poder adquisitivo de las familias no quede totalmente estancado frente a los altos niveles de inflación que continúan afectando el costo de vida en el territorio bonaerense.

Mes de liquidación Tramo de aumento (Base Enero) Sueldo estimado (Maestro inicial jornada simple) Enero 2026 (Base de cálculo) 0% $745.311 Febrero (Ya liquidado en marzo) 1,5% acumulado $756.490 Marzo (A depositarse en abril) 6,5% acumulado $793.756 Abril (A depositarse en mayo) 9% total consolidado $812.388

Resulta vital destacar que, al tratarse de sumas íntegramente remunerativas, este esquema de recomposición beneficia de forma directa a los docentes jubilados. El Instituto de Previsión Social (IPS) deberá trasladar estos mismos porcentajes a los haberes del sector pasivo, cumpliendo con una demanda histórica e innegociable que el Frente de Unidad Docente sostiene en cada negociación.

Normalización de las clases y un escenario provincial ajustado

La principal consecuencia política y social inmediata de este acuerdo es la desactivación total del plan de lucha sindical. Tras la homologación de la propuesta, las aulas bonaerenses vuelven a su funcionamiento normal, dejando atrás el paro de 24 horas que había paralizado el sistema educativo durante el primer día de clases.

Los principales dirigentes gremiales valoraron el esfuerzo de la gestión de Axel Kicillof por mantener los canales de diálogo abiertos y mejorar la oferta económica, reconociendo públicamente la severa restricción de fondos que sufren las arcas provinciales. Esta situación financiera extrema es consecuencia directa del ajuste impulsado desde la Casa Rosada y la fuerte caída de la actividad económica general.

Sin embargo, desde las cúpulas gremiales dejaron en claro que la firma de esta paritaria no implica un cheque en blanco ni el cese de los reclamos estructurales a nivel federal. Las organizaciones continúan exigiendo al Gobierno de la Nación la restitución de las partidas presupuestarias recortadas y la urgente convocatoria a la paritaria nacional, herramientas que consideran indispensables para sostener la educación pública.

Mientras tanto, en los pasillos de la Gobernación en La Plata ya se anticipa el próximo paso en materia salarial. Se descuenta que esta misma matriz del 9% fraccionado será replicada a la brevedad para los estatales enmarcados en la Ley 10.430 y el resto de la administración pública, marcando así la pauta oficial de actualización de ingresos para la Provincia de Buenos Aires durante este primer tramo del año.