Paritaria Estatales Bonaerenses: Nuevo aumento confirmado, bonos y fechas de cobro

Tras intensas semanas de negociación y un rechazo sindical previo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerró un nuevo entendimiento salarial con los principales gremios que representan a los trabajadores de la administración pública y la educación. Esta actualización busca sostener los ingresos frente a la constante inflación de los primeros meses del año.

La propuesta oficial, que ya fue aceptada por los representantes de los estatales (Ley 10430) y cuenta con amplio consenso entre los docentes, establece un esquema de pagos fraccionados y sumas fijas. Este avance llega luego de que las organizaciones gremiales desestimaran la oferta inicial del 3% en febrero, lo que había obligado al Ejecutivo provincial a otorgar un adelanto de emergencia mediante un decreto.

Para los miles de empleados públicos bonaerenses, este anuncio define con exactitud cuánto cobrarán en sus próximos recibos de sueldo, sumando además importantes beneficios vinculados a la estabilidad laboral, la carrera administrativa y bonificaciones exclusivas según el área de desempeño del agente.

De cuánto es el porcentaje real y cómo se divide por meses

El esquema oficializado este miércoles 4 de marzo de 2026 estipula un incremento total del 9% para el primer cuatrimestre del año. Sin embargo, su aplicación no es en un solo pago, sino que fue diseñada de manera escalonada para equilibrar la recomposición del bolsillo con las ajustadas cuentas provinciales.

La base de cálculo para todas las subas pautadas serán los salarios reales percibidos durante el mes de enero de 2026. Esto significa que los porcentajes no se acumulan entre sí mes a mes, sino que toman como referencia inamovible el primer sueldo del año en curso.

De esta forma, la escala de recomposición salarial quedó dividida en tres etapas bien diferenciadas que impactarán directamente en los haberes de los trabajadores del Estado bonaerense y del sector educativo a lo largo del cuatrimestre.

Febrero (Adelanto): Un 1,5% que ya fue liquidado por decreto del gobernador Axel Kicillof para evitar una caída abrupta del poder adquisitivo mientras continuaba el debate paritario.

Un 1,5% que ya fue liquidado por decreto del gobernador Axel Kicillof para evitar una caída abrupta del poder adquisitivo mientras continuaba el debate paritario. Marzo: Un 5% de aumento directo al salario básico, que los agentes estatales percibirán en las cuentas sueldo durante los primeros días de abril.

Un 5% de aumento directo al salario básico, que los agentes estatales percibirán en las cuentas sueldo durante los primeros días de abril. Abril: El 2,5% restante para completar la oferta total, a cobrarse a principios de mayo.

Sumas fijas y compensaciones para distintas áreas del Estado

Más allá del porcentaje remunerativo al básico, la principal novedad de este cierre paritario es la inclusión de bonificaciones no remunerativas pensadas para reforzar los ingresos más bajos. El objetivo del Ministerio de Economía provincial es asegurar un piso mínimo de aumento ante los recientes incrementos en tarifas y servicios.

Para los trabajadores encuadrados bajo la Ley 10430, que incluye a auxiliares de la educación, personal de salud y administrativos, se acordó el pago inminente de un bono de $20.000 a partir de marzo. Este aporte busca ser un paliativo de impacto inmediato en la economía familiar.

Por el lado de los maestros y profesores agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la Provincia absorberá parte del recorte nacional pagando una compensación de $28.700. Esta suma fija reemplaza los fondos perdidos tras la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el ítem de Conectividad, transferencias que la Nación dejó de enviar.

Sector Aumento Porcentual (Ene – Abr) Bono o Suma Fija Asignada Beneficiarios Adicionales Estatales (Ley 10430) 9% (Base enero 2026) $20.000 (No remunerativo) Administración central, salud, auxiliares Docentes (FUDB) 9% (Base enero 2026) $28.700 (Compensación FONID) Maestros y profesores de todos los niveles Jubilados (IPS) 9% móvil No aplica suma fija temporal Todos los pasivos del sistema provincial

Mejoras en las condiciones laborales y pases a planta permanente

El reclamo de sindicatos históricos como ATE y UPCN no se limitó exclusivamente al porcentaje monetario en paritarias. El acuerdo integró fuertes demandas por la regularización del empleo público, abordando un punto de conflicto histórico que afecta a la administración bonaerense desde hace años.

Dentro del acta firmada, las autoridades provinciales se comprometieron a efectivizar la titularización de jefes de departamento y subdirectores interinos que cuenten con tres años de antigüedad consecutivos o cinco años de manera alternada en el cargo.

Asimismo, se avanzará con la recategorización de un nivel para cada agente estatal a partir del 1° de julio de 2026. En el caso de aquellos trabajadores que ya alcanzaron el tope máximo de su escalafón, el Estado abonará una bonificación especial por “tope de agrupamiento” para compensar la imposibilidad formal de seguir ascendiendo.

Finalmente, se confirmó el esperado pase a planta transitoria para el personal ingresado bajo becas de contingencia hasta diciembre de 2022, garantizando mayor certidumbre laboral para miles de familias en un contexto de retracción del empleo a nivel país.

Monitoreo contra la inflación y próximos pasos en la negociación

Con un escenario económico marcado por el fuerte ajuste y la eliminación de fondos hacia el interior, Axel Kicillof buscó asegurar la paz social y garantizar tanto el inicio normal del ciclo lectivo como el funcionamiento pleno de las dependencias provinciales. El ministro de Economía, Pablo López, remarcó durante las reuniones que Buenos Aires padece una extrema asfixia financiera, calculando pérdidas que superan los 22 billones de pesos por recortes nacionales.

A pesar de haber sellado este primer tramo de aumentos, los gremios bonaerenses lograron incorporar una cláusula estratégica de revisión a corto plazo. De este modo, evitarán que los salarios queden estancados si el costo de vida experimenta nuevas subas bruscas.

El documento avalado hoy establece formalmente que habrá una mesa técnica de monitoreo salarial durante el mes de mayo. En esa instancia, funcionarios y sindicalistas evaluarán la evolución real del Índice de Precios al Consumidor (IPC) frente al 9% otorgado.

Si los números demuestran una pérdida del poder adquisitivo o una aceleración inflacionaria imprevista, las partes se volverán a sentar de inmediato en junio para reabrir la paritaria de manera oficial, dando inicio a la discusión por los sueldos de la segunda mitad de 2026.