Paritaria Estatales Nacionales: Confirman aumento y bono en enero 2026 en medio de fuerte tensión gremial

Enero 2026 llega con definiciones clave para el bolsillo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Mientras se confirma el cronograma de pagos con el último aumento acordado, crece la polémica por el decreto que habilita subas jerárquicas y la amenaza de nuevas medidas de fuerza de ATE.

Cronograma de Pagos: ¿Cuándo cobro en Enero 2026?

La Tesorería General de la Nación ha confirmado las fechas de acreditación de haberes correspondientes al mes de diciembre 2025. Debido al feriado de Año Nuevo, el calendario se ha ajustado de la siguiente manera:

Administración Central: Los haberes comenzaron a acreditarse desde el último día hábil de diciembre y terminan de impactar este viernes 2 de enero .

Los haberes comenzaron a acreditarse desde el último día hábil de diciembre y terminan de impactar este . Organismos Descentralizados: El cobro se hace efectivo a partir de hoy, viernes 2 de enero .

El cobro se hace efectivo a partir de hoy, . Universidades Nacionales: Los trabajadores docentes y no docentes percibirán sus salarios el próximo lunes 5 de enero (segundo día hábil del mes).

Los trabajadores docentes y no docentes percibirán sus salarios el próximo (segundo día hábil del mes). Otras Transferencias: También programadas para el lunes 5 de enero.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Todo lo que tenés que saber sobre el cobro de enero y la nueva reunión clave

¿Cuánto cobran los estatales nacionales en enero 2026?

Con el inicio del nuevo año, se hace efectivo el cobro de los haberes correspondientes a diciembre de 2025. Según el acta firmada recientemente, los empleados públicos nacionales percibirán:

Aumento al básico: Un incremento del 2% sobre los salarios de noviembre.

Un incremento del sobre los salarios de noviembre. Bono de fin de año: Una suma fija, por única vez, de $50.000.

Este acuerdo fue homologado gracias a la aceptación de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), que priorizó mantener el diálogo abierto a pesar de reconocer que los montos son exiguos frente a la inflación acumulada.

La ruptura sindical: ATE rechaza y advierte conflicto

El escenario gremial comienza 2026 totalmente dividido. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de plano la oferta del 2% y el bono, calificándola de “insuficiente” y denunciando una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la actual gestión.

Rodolfo Aguiar, líder de ATE, advirtió que el sindicato se encamina a un inicio de año “altamente conflictivo”. Entre las exigencias del gremio figuran:

Un salario mínimo que alcance los $2.000.000 para cubrir la canasta básica real.

que alcance los $2.000.000 para cubrir la canasta básica real. Una suma fija de recomposición de $400.000 .

. El cese inmediato de la suspensión de contrataciones en el sector público.

Ver también: Paritarias Docentes en PBA: Los 3 ejes que definirán el aumento de sueldo

Polémica por los sueldos de funcionarios

Un factor que ha caldeado los ánimos en las bases estatales es la reciente publicación del Decreto 931/2025. Esta normativa establece que, a partir de este mes de enero de 2026, los aumentos acordados en la paritaria general se extenderán también a las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo (Ministros, Secretarios y Subsecretarios).

“Mientras a los trabajadores se les ofrece un 2%, se habilita por decreto que los altos cargos enganchen sus sueldos millonarios a nuestra paritaria”, denunciaron desde los sectores opositores al acuerdo.

¿Qué se espera para Febrero?

La incertidumbre domina el panorama. Con la pauta de “aumentos por goteo” (1% o 2% mensual) que el Ministerio de Economía busca imponer para anclar expectativas inflacionarias, la próxima reunión paritaria será determinante.

Lo que debes saber hoy, 2 de enero de 2026: Revisa tu recibo de sueldo en los próximos días para verificar la liquidación correcta del bono de $50.000 (ítem no remunerativo) y el ajuste porcentual acordado.