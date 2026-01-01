Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Todo lo que tenés que saber sobre el cobro de enero y la nueva reunión clave

Los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires inician el 2026 con la mirada puesta en dos fechas fundamentales: el cronograma de cobro de haberes de enero y la inminente reapertura de las negociaciones paritarias. Tras un cierre de año marcado por la postergación de aumentos, la expectativa está centrada en la reunión que el gobierno de Axel Kicillof mantendrá con los gremios en este mes de enero.

Si sos docente, médico, policía, judicial o administrativo de la administración pública bonaerense, esta información actualizada es esencial para organizar tu economía en el arranque del año.

Cronograma de cobro: ¿Cuándo depositan los sueldos en enero 2026?

La Tesorería General de la Provincia ya ha confirmado las fechas de pago para los haberes correspondientes a diciembre 2025, que se perciben en los primeros días de enero de 2026. El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 2 de enero: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Lunes 5 de enero: Ministerio de Salud y Caja de Policía.

Ministerio de Salud y Caja de Policía. Martes 6 de enero: Poder Judicial y Administración Pública (Ley 10.430).

Poder Judicial y Administración Pública (Ley 10.430). Jueves 8 de enero: Docentes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP).

Es importante recordar que el medio aguinaldo (SAC) ya fue depositado alrededor del 20 de diciembre, cumpliendo con el calendario previsto antes de las fiestas.

Paritarias: ¿Por qué se postergó la negociación a enero?

El cierre de 2025 dejó un sabor amargo para los sindicatos estatales. En la reunión mantenida el pasado 22 de diciembre, el gobierno provincial y los representantes gremiales (ATE, UPCN, FEGEPPBA, SUTEBA, entre otros) acordaron pasar la discusión salarial para enero de 2026. Esto confirmó que no hubo aumento salarial en diciembre, manteniéndose vigentes los valores de la última actualización de octubre.

El argumento central del Ejecutivo bonaerense fue la profunda crisis económica y el recorte de fondos coparticipables por parte del Gobierno Nacional, lo que limitó la caja provincial. Según fuentes oficiales, la prioridad fue asegurar el pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, posponiendo la discusión de recomposición para el inicio del nuevo año.

¿Qué se espera de la reunión de enero?

Aunque aún no hay una fecha exacta confirmada (día específico) para el cónclave, el compromiso asumido es reanudar las charlas durante este mes. Los gremios llegan con demandas claras:

Recuperación del poder adquisitivo: Los sindicatos insisten en que los salarios quedaron por debajo de la inflación acumulada de 2025.

Los sindicatos insisten en que los salarios quedaron por debajo de la inflación acumulada de 2025. Cierre de la paritaria 2025: Técnicamente, la negociación del año pasado sigue “abierta”. Se espera que lo primero a discutir sea un ajuste retroactivo o compensatorio por los últimos meses de 2025.

Técnicamente, la negociación del año pasado sigue “abierta”. Se espera que lo primero a discutir sea un ajuste retroactivo o compensatorio por los últimos meses de 2025. Pauta para 2026: Definir si se continuará con esquemas de aumentos mensuales atados a la inflación (o cláusula gatillo) o si se buscarán sumas fijas para levantar los pisos salariales de las categorías más bajas.

Diferencia con la Paritaria Nacional

Es crucial no confundir la situación provincial con la nacional. A nivel nacional, el Gobierno cerró unilateralmente un aumento del 2% para diciembre y un bono, propuesta que fue aceptada por UPCN pero rechazada de plano por ATE Nacional. En la Provincia de Buenos Aires, la estrategia fue distinta: no hubo oferta de aumento “a la baja” en diciembre, sino un acuerdo político de esperar a enero para negociar con números más claros.

Mantente atento: En los próximos días se conocerá la fecha oficial de la convocatoria. El resultado de esa reunión definirá cómo serán tus ingresos en febrero.