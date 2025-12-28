Confirman el Cronograma Escolar en la Provincia de Buenos Aires para 2026

Ya podés ir organizando la agenda familiar porque la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires acaba de confirmar el Calendario Escolar 2026. Tras la aprobación unánime en el Consejo General de Cultura y Educación, el objetivo vuelve a ser claro: garantizar los 190 días de clases obligatorios.

Si estás planeando las vacaciones de verano o ya pensás en la compra de elementos escolares, esta es la información oficial que necesitás saber para arrancar el año organizado.

📅 Fechas clave del Ciclo Lectivo 2026

La noticia más esperada por padres y docentes bonaerenses ya es oficial: la vuelta a las aulas para la mayoría de los niveles será el primer lunes de marzo.

Inicio de clases: Lunes 2 de marzo .

Lunes . Receso invernal: Del 20 al 31 de julio .

Del . Fin del ciclo lectivo: Martes 22 de diciembre.

Este esquema general aplica para:

Jardines de infantes (Nivel Inicial).

Escuelas Primarias.

Escuelas Secundarias (Técnicas, Agrarias y orientadas).

Educación Especial.

Jóvenes y Adultos.

Dato importante: Las escuelas de Educación Artística y los Centros de Educación Física (CEF) también se suman a este calendario, comenzando el 2 de marzo.

Educación Superior y Formación Profesional: cronograma diferenciado

Si cursás en terciarios o institutos de formación profesional, las fechas varían ligeramente. Tomá nota:

Formación Profesional: Arrancan el 9 de marzo y finalizan el 18 de diciembre .

Arrancan el y finalizan el . Educación Superior (Formación Docente y Técnica): El inicio está pautado para el 16 de marzo, con cierre de cursada el 27 de noviembre.

En todos los casos, el receso de invierno se mantiene unificado del 20 al 31 de julio, lo que facilita la organización para familias con hijos en diferentes niveles educativos.

Jornadas Institucionales: ¿Cuándo no habrá clases?

El calendario 2026 prevé la realización de cinco jornadas institucionales regionalizadas a lo largo del año. Estas fechas son clave porque los chicos no asisten a la escuela, ya que los docentes se dedican a la planificación pedagógica.

Se distribuirán de la siguiente manera:

Dos en febrero (previo al inicio).

(previo al inicio). Una en agosto .

. Una en diciembre .

. Una a definir por cada institución.

Feriados 2026: ¿Cómo impactan en el inicio de clases?

El inicio de clases el 2 de marzo esquiva por poco los feriados de Carnaval, que en 2026 caerán lunes 16 y martes 17 de febrero. Esto permite que las escuelas tengan todo febrero para las jornadas preparatorias y mesas de examen antes de recibir a los alumnos.

A tener en cuenta para el primer cuatrimestre:

24 de marzo (Día de la Memoria): Cae martes (inamovible).

Cae martes (inamovible). Semana Santa: Jueves Santo (no laborable) y Viernes Santo (feriado) caen el 2 y 3 de abril. Coincide con el feriado del 2 de abril (Malvinas), por lo que se espera un fin de semana extra largo al comienzo del ciclo.

Para más detalles técnicos o resoluciones específicas, podés consultar el portal oficial ABC de la Provincia.