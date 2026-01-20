Sueldos docentes PBA: ¿Cuánto cobran en enero con el nuevo aumento y el retroactivo acordado?

La negociación paritaria en la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso decisivo este lunes 19 de enero de 2026. El Gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, alcanzó un acuerdo con la mayoría de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los trabajadores estatales. El eje central del anuncio es una recomposición salarial que busca mitigar el impacto inflacionario de los últimos meses, sumando un componente retroactivo clave para el bolsillo de los maestros.

El acuerdo llega tras una primera propuesta del 1,5% que había sido rechazada por insuficiente. Finalmente, la mejora en la oferta permitió destrabar el conflicto de cara al inicio del ciclo lectivo, aunque gremios como la FEB han manifestado que el monto sigue estando por debajo de las expectativas de recuperación real del poder adquisitivo.

Composición del aumento y el pago retroactivo

La suba total acordada impacta de forma directa en los haberes que se percibirán en los primeros días de febrero. La estructura del incremento se divide en tres partes fundamentales:

Retroactivo a diciembre: Se estableció un 1% de aumento correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Se estableció un 1% de aumento correspondiente al mes de diciembre de 2025. Proporcional de Aguinaldo: Se incluye un 0,5% adicional en concepto de retroactivo sobre el segundo medio aguinaldo (SAC) ya percibido.

Se incluye un 0,5% adicional en concepto de retroactivo sobre el segundo medio aguinaldo (SAC) ya percibido. Aumento de enero: Se aplica una suba del 3% sobre los haberes vigentes al mes de octubre de 2025.

En términos de bolsillo, la recomposición total que los docentes verán reflejada en sus cuentas representa un incremento del 4,5% respecto al mes anterior. Este ajuste es de carácter remunerativo, lo que significa que también impacta en el cálculo de la antigüedad y en los haberes de los docentes jubilados.

Escala salarial: cuánto cobra un docente en enero 2026

Con la aplicación de estos nuevos porcentajes, el salario básico y el neto de los cargos testigo han sufrido modificaciones. Si bien cada situación particular depende de la antigüedad y la ubicación geográfica (por bonificaciones de zona), las cifras estimadas para el inicio de 2026 son las siguientes:

Maestro de Grado (jornada simple, sin antigüedad): El salario inicial de bolsillo se ubica aproximadamente en $745.311 .

El salario inicial de bolsillo se ubica aproximadamente en . Maestro de Grado con quinta hora: Supera los $920.000 .

Supera los . Profesor con 20 módulos: El neto estimado ronda los $950.000 .

El neto estimado ronda los . Preceptor (sin antigüedad): Se posiciona cerca de los $630.000.

Es importante destacar que el cálculo de este aumento toma como base los sueldos de octubre de 2025, una metodología que los gremios han pedido revisar para que los futuros incrementos sean acumulativos sobre el mes inmediato anterior.

Cláusula de revisión y próximos pasos

El acta paritaria firmada contiene un punto fundamental para la estabilidad del sector: la reapertura de las negociaciones en febrero. El objetivo de esta nueva convocatoria será definir la pauta salarial que regirá durante el primer semestre de 2026 y garantizar que los sueldos no pierdan terreno frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además del salario, los gremios continúan reclamando por la actualización de las asignaciones familiares y la restitución de fondos nacionales como el Incentivo Docente (FONID), que ha sido un foco de tensión constante con la administración nacional.