Aguinaldo docente diciembre 2025: Fechas de cobro confirmadas, cronograma por provincia y cálculo

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) ya tiene fechas definidas en las principales jurisdicciones del país. La Provincia de Buenos Aires, CABA y Nación activan sus cronogramas esta semana clave antes de las fiestas.

A pocos días de la Navidad, la consulta más recurrente en las salas de profesores y grupos de WhatsApp docentes es una sola: ¿Cuándo está depositado el aguinaldo?. Hoy, 16 de diciembre, el panorama es mucho más claro que la semana pasada. Mientras algunas provincias ya iniciaron los depósitos, otras como Buenos Aires han dado definiciones oficiales en las últimas horas para llevar tranquilidad al sector.

A continuación, un relevamiento federal con los últimos datos oficiales para que sepas cuándo vas a tener la plata en tu cuenta sueldo.

Cronograma de pago: ¿Cuándo cobro el aguinaldo?

La Ley de Contrato de Trabajo establece el 18 de diciembre como fecha límite (con una tolerancia de cuatro días hábiles), pero la administración pública suele tener sus propios tiempos. Este es el mapa de pagos actualizado al día de hoy:

Nación y Universidades Nacionales: El depósito se está realizando entre el 15 y el 17 de diciembre . Si sos docente universitario, deberías ver impactado el monto en estas horas.

El depósito se está realizando . Si sos docente universitario, deberías ver impactado el monto en estas horas. Provincia de Buenos Aires (PBA): El gobierno de Axel Kicillof confirmó oficialmente ayer que el pago se realizará “antes de las fiestas” . Aunque no se publicó un calendario estricto por terminación de DNI, fuentes de la gobernación y gremiales estiman que la acreditación masiva será hacia el jueves 18 de diciembre .

El gobierno de Axel Kicillof confirmó oficialmente ayer que el pago se realizará . Aunque no se publicó un calendario estricto por terminación de DNI, fuentes de la gobernación y gremiales estiman que la acreditación masiva será hacia el . Ciudad de Buenos Aires (CABA): Los docentes porteños percibirán el SAC junto con el salario de diciembre o en una liquidación complementaria, con fecha estimada entre el 18 y el 20 de diciembre .

Los docentes porteños percibirán el SAC junto con el salario de diciembre o en una liquidación complementaria, con fecha estimada entre el . Córdoba: La provincia confirmó el pago para este jueves 18 de diciembre para los activos provinciales.

La provincia confirmó el pago para este para los activos provinciales. Santa Fe: El cronograma es escalonado y arranca en la segunda quincena.

El cronograma es escalonado y arranca en la segunda quincena. Mendoza: El pago se extiende entre el 15 y el 22 de diciembre.

Dato clave: Tené en cuenta que los tiempos de acreditación pueden variar según tu banco. Si la fecha cae jueves o viernes, en algunos casos el dinero puede figurar recién el día hábil siguiente o el sábado, dependiendo de la entidad (Banco Provincia, Nación, Ciudad, etc.).

¿Cómo calcular cuánto te corresponde?

Si todavía tenés dudas sobre el monto que vas a ver en el home banking, la fórmula no cambió, pero hay detalles a considerar este semestre.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (remunerativo) dentro del semestre que termina en diciembre (julio-diciembre 2025).

Pasos para verificar tu recibo:

Agarrá tus recibos de sueldo de julio a diciembre de 2025. Buscá el mes donde tu sueldo bruto (antes de los descuentos de jubilación y obra social) fue más alto. Ojo: No incluyas sumas “no remunerativas” a menos que tu jurisdicción lo aclare específicamente, aunque la mayoría de los básicos docentes entran en el cálculo. Dividí ese monto bruto por 2. A ese resultado, restale los descuentos de ley (11% jubilación, 3% obra social, etc.). Ese es tu aguinaldo neto o de bolsillo.

¿Qué pasa si no trabajaste el semestre completo?

Si tomaste horas o un cargo suplente hace poco (por ejemplo, en septiembre), cobrás un proporcional. La cuenta es:

(Meses trabajados / 6) x (50% del mejor sueldo).

Bonos y sumas extras: la situación actual

A diferencia de otros años, no hay un anuncio de un “Bono Navideño” generalizado a nivel nacional para docentes. La situación depende exclusivamente de cada paritaria provincial.

Sin bono nacional masivo: Hasta el momento, Nación no ha decretado sumas fijas extraordinarias para el sector educativo general.

Hasta el momento, Nación no ha decretado sumas fijas extraordinarias para el sector educativo general. Casos puntuales: Algunas provincias o municipios están negociando sumas fijas “por única vez” o bonos de fin de año, pero son acuerdos locales. En Mendoza, por ejemplo, se discuten sumas no remunerativas para el verano, pero esto corre por un carril separado del aguinaldo.

¿Dónde consultar tu liquidación oficial?

Para evitar estafas o confusiones, revisá siempre tu recibo digital en las plataformas oficiales de tu jurisdicción: