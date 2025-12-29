Asueto en Provincia de Buenos Aires: Cronograma definitivo para Año Nuevo y el viernes 2 de enero

Con la llegada del fin de año, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió el esquema de actividades para la administración pública y los servicios esenciales. Tras el asueto de Navidad, surgen dudas sobre qué ocurrirá exactamente este miércoles 31 de diciembre y, fundamentalmente, si el viernes 2 de enero de 2026 será laborable o no. Aquí repasamos la información oficial confirmada al día de hoy para que organices tu semana.

¿Qué pasa el miércoles 31 de diciembre?

El gobernador Axel Kicillof oficializó, a través del Decreto 3063/2025, el asueto administrativo para toda la Administración Pública Provincial. Esto significa que las oficinas estatales bonaerenses (ministerios, registros, dependencias descentralizadas) permanecerán cerradas.

Puntos clave del 31 de diciembre:

Administración Pública PBA: No hay actividad (Asueto).

No hay actividad (Asueto). Municipios: La mayoría de los municipios bonaerenses adhirieron a la medida y tampoco tendrán atención al público (chequear tu municipio local).

La mayoría de los municipios bonaerenses adhirieron a la medida y tampoco tendrán atención al público (chequear tu municipio local). Poder Judicial: La Suprema Corte de Justicia de la Provincia dispuso asueto judicial con suspensión de términos procesales.

Te puede interesar: Docentes PBA: La verdad sobre el Bono de Fin de Año, cobro de Enero y Calendario 2026

Atención: Bancos y AFIP

Es fundamental tener en cuenta que, aunque es un día hábil para algunos sectores privados, el sistema financiero tiene su propio esquema:

Bancos: El Banco Central invitó a las entidades a cerrar sus puertas. No habrá atención bancaria presencial el 31 de diciembre. Solo se podrá operar por Home Banking y cajeros automáticos.

El Banco Central invitó a las entidades a cerrar sus puertas. el 31 de diciembre. Solo se podrá operar por Home Banking y cajeros automáticos. AFIP y ARBA: Sus oficinas de atención presencial permanecerán cerradas en el marco de los asuetos administrativos nacional y provincial.

Ver también: Bono de Fin de Año en Provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes cobran hasta $300.000?

¿Es feriado el viernes 2 de enero de 2026?

Esta es la mayor duda entre los bonaerenses debido a rumores y medidas aisladas en otras provincias (como Tucumán). Para la Provincia de Buenos Aires y a nivel Nacional, la situación es clara:

NO es feriado ni asueto administrativo general: El decreto provincial 3063/2025 que otorgó los descansos del 24, 26 y 31 de diciembre NO incluyó el viernes 2 de enero .

El decreto provincial 3063/2025 que otorgó los descansos del 24, 26 y 31 de diciembre . Actividad normal: El viernes 2 de enero será un día laborable para la administración pública provincial, docentes (en tareas administrativas si las hubiera) y el sector privado.

El viernes 2 de enero será un día para la administración pública provincial, docentes (en tareas administrativas si las hubiera) y el sector privado. Bancos: Las entidades financieras (incluido Banco Provincia) retomarán su atención al público en horario habitual el viernes 2 de enero.

Ver también: Asueto en la Provincia de Buenos Aires para fin de año: ¿Hay fin de semana largo?

Dato importante: Si tenés trámites bancarios urgentes que no pudiste hacer antes de Navidad, tu próxima ventana de atención presencial será recién el viernes 2 de enero.

Resumen del cronograma de servicios

Miércoles 31 de diciembre: Asueto administrativo y bancario (sin atención). Recolección de residuos y transporte pueden tener horarios reducidos por víspera de año nuevo.

Asueto administrativo y bancario (sin atención). Recolección de residuos y transporte pueden tener horarios reducidos por víspera de año nuevo. Jueves 1 de enero: Feriado Nacional inamovible . Servicios públicos limitados a guardias esenciales. Sin bancos ni administración pública.

. Servicios públicos limitados a guardias esenciales. Sin bancos ni administración pública. Viernes 2 de enero: Día Normal. Reabren bancos, oficinas públicas provinciales y municipales (salvo decretos locales de último momento), y comercios.

Ver también: Calendario de feriados 2026 en Argentina: todos los fines de semana largos y días no laborables mes a mes

Feria Judicial 2026

Para los profesionales del derecho y quienes tengan causas en trámite, recuerden que durante todo el mes de enero (del 1 al 31) rige la Feria Judicial de Verano. Durante este periodo, los tribunales funcionan con horario de guardia (generalmente de 8 a 12 hs) y solo se atienden asuntos de urgente despacho.

Esta información ha sido verificada con el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y comunicados del BCRA al 28 de diciembre de 2025.