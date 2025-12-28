Asueto en la Provincia de Buenos Aires para fin de año: ¿Hay fin de semana largo?

Con la llegada inminente del 2026, la agenda de los bonaerenses se llena de preparativos. Sin embargo, surge la duda recurrente entre los trabajadores estatales y los usuarios de servicios públicos: ¿qué días se trabaja y cuáles son libres esta semana? Tras un esquema especial en Navidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió un calendario diferente para Año Nuevo. Aquí tenés toda la información confirmada y actualizada.

El cronograma oficial para fin de año

A diferencia de lo que ocurrió durante la semana de Navidad, donde el gobernador Axel Kicillof decretó asueto para el viernes 26, el esquema para recibir el Año Nuevo tiene una modificación clave que debés tener en cuenta.

Según el Decreto 3063/2025, publicado en el Boletín Oficial, el calendario para la Administración Pública Provincial queda así:

Lunes 29 de diciembre: es un día hábil y laborable en toda la administración pública y el sector privado.

es un día hábil y laborable en toda la administración pública y el sector privado. Martes 30 de diciembre: Actividad normal.

Actividad normal. Miércoles 31 de diciembre: Hay asueto administrativo . Las oficinas públicas provinciales estarán cerradas.

. Las oficinas públicas provinciales estarán cerradas. Jueves 1 de enero: Feriado Nacional inamovible . No hay actividad laboral en todo el país.

. No hay actividad laboral en todo el país. Viernes 2 de enero: Día laborable. A diferencia de la semana pasada, la Provincia no decretó asueto para este viernes.

Atención: Esto significa que para los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires, no habrá un fin de semana largo extendido de 5 días. Deberán retomar sus tareas el viernes 2 de enero, salvo que cuenten con días particulares o disposiciones municipales específicas.

¿Cómo funcionarán los bancos y servicios en Provincia de Buenos Aires?

Uno de los puntos que más genera confusión es la actividad bancaria, vital para sacar efectivo o hacer trámites de último momento antes del brindis.

Banco Provincia y demás entidades: El Banco Central (BCRA) otorgó asueto a su personal para el 31 de diciembre , por lo que no habrá atención al público en los bancos ni el miércoles 31 ni el jueves 1.

El Banco Central (BCRA) otorgó asueto a su personal para el , por lo que ni el miércoles 31 ni el jueves 1. Cajeros automáticos y Home Banking: Funcionarán con normalidad, aunque se recomienda extraer efectivo con anticipación para evitar faltantes en los cajeros durante el feriado.

Funcionarán con normalidad, aunque se recomienda extraer efectivo con anticipación para evitar faltantes en los cajeros durante el feriado. El viernes 2 de enero: Los bancos volverán a abrir sus puertas en su horario habitual de verano.

Día Estado Bancos Adm. Pública PBA Miércoles 31/12 Asueto / Víspera Cerrado Cerrado Jueves 01/01 Feriado Nacional Cerrado Cerrado Viernes 02/01 Laborable Abierto Abierto

Diferencias con el asueto nacional

Es importante no confundirse con las noticias nacionales. Si bien el Gobierno Nacional también decretó asueto para el 31 de diciembre (Decreto 883/2025) para sus empleados, la diferencia principal radica en el viernes post-fiestas. Mientras que algunas provincias o municipios (como Tucumán o San Pedro) pueden haber tomado medidas excepcionales para el 2 de enero, la regla general en la Provincia de Buenos Aires es que el viernes 2 se trabaja.

¿A quiénes alcanza el asueto del 31?

La medida beneficia a los trabajadores de la Administración Pública Provincial (ministerios, secretarías y organismos descentralizados). Sin embargo, el decreto excluye expresamente a servicios esenciales para garantizar su funcionamiento:

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Sistema de Atención Telefónica de Emergencia (911).

Servicio Penitenciario Bonaerense.

Guardias hospitalarias (funcionarán con esquema de emergencia).

En resumen: Prepará todo para despedir el año el miércoles, descansá el jueves, pero recordá poner el despertador para el viernes 2, porque la actividad administrativa y bancaria vuelve a la normalidad en la Provincia.