Docentes PBA: La verdad sobre el Bono de Fin de Año, cobro de Enero y Calendario 2026

En la recta final de diciembre, la incertidumbre económica marca el pulso de la comunidad educativa bonaerense. Mientras otras provincias ya han confirmado ayudas extraordinarias, los docentes de la Provincia de Buenos Aires aguardan definiciones de último momento. Analizamos el escenario del bono, las fechas de cobro confirmadas y el calendario oficial para la vuelta a clases.

¿Hay Bono de Fin de Año para docentes bonaerenses?

Esta es la pregunta que se repite en todas las salas de profesores (y grupos de WhatsApp) de la provincia. Al día de hoy, 28 de diciembre, la situación es la siguiente:

Sin confirmación oficial: El gobierno de Axel Kicillof no ha oficializado el pago de un bono extraordinario o “plus” de fin de año específico para docentes, a diferencia de lo ocurrido en provincias como Santiago del Estero, Tucumán o Tierra del Fuego.

El argumento provincial: Desde La Plata sostienen que la prioridad fue garantizar el pago del Aguinaldo (SAC) en tiempo y forma —algo que ya se cumplió antes de Navidad— en un contexto de recorte de fondos coparticipables por parte de Nación.

La presión gremial: Los sindicatos del FUDB presionan para que, si no hay bono, haya una recomposición salarial inmediata en enero. La estrategia parece haberse volcado a exigir un aumento al básico en lugar de una suma fija por única vez, para no achatar la pirámide salarial.

¿Puede haber sorpresa? Aunque las chances de un "bono de fin de año" son bajas, no se descarta que, ante la inflación de diciembre, el gobierno provincial anuncie una suma fija a cuenta de futuros aumentos para cobrar a mediados de enero, intentando contener el malestar antes de la discusión paritaria fuerte de febrero.

Cronograma de Pagos: ¿Cuándo estarán los sueldos de Diciembre?

El primer cobro del 2026 ya tiene fechas estimadas. Considerando los feriados de Año Nuevo, el esquema de la Tesorería General para depositar los haberes de diciembre 2025 sería el siguiente:

Debido al feriado del jueves 1 de enero, los procesos bancarios se corren. Se espera que el dinero esté acreditado en las cuentas sueldo del Banco Provincia el cuarto día hábil del mes. Esto ubica la fecha de cobro probable entre el martes 6 y el miércoles 7 de enero de 2026.

Oficial: Así quedó el Calendario Escolar 2026

Para quienes ya organizan sus vacaciones y el regreso a la rutina, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) confirmó el cronograma para cumplir con los 190 días de clases:

Vuelta a las escuelas (Docentes): Mediados de febrero de 2026 (para intensificación y jornadas).

Mediados de febrero de 2026 (para intensificación y jornadas). Inicio de Clases (Alumnos): Lunes 2 de marzo de 2026.

Lunes 2 de marzo de 2026. Receso Invernal: Del 20 al 31 de julio de 2026.

Paritarias: Enero será clave

Con la inflación de diciembre amenazando con ser alta por la estacionalidad, los gremios docentes ya anticiparon que no esperarán a febrero. Se exige la activación de la cláusula de monitoreo en la primera quincena de enero. El objetivo es claro: no perder contra la inflación acumulada del último trimestre de 2025 antes de sentarse a discutir la pauta salarial de 2026.