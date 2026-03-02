Sueldos de Docentes y Estatales Bonaerenses: De Cuánto es el Aumento en Marzo y la Fecha de la Nueva Negociación

El inicio de marzo de 2026 trajo novedades directas al bolsillo de los trabajadores del sector público en la provincia de Buenos Aires, en medio de un clima de alta tensión sindical por el inicio de clases. Ante la falta de un acuerdo definitivo con los gremios docentes y estatales, la gestión de Axel Kicillof decidió aplicar un incremento salarial a cuenta para evitar que los haberes queden congelados frente a la inflación.

Esta medida de emergencia se produce luego de que los sindicatos rechazaran de plano la última oferta oficial del 3%, al considerarla insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido durante el verano. Frente a este escenario de estancamiento, el Ejecutivo provincial liquidó un adelanto del 1,5% que impacta directamente en los sueldos que se cobran en los primeros días de este mes.

La expectativa de cientos de miles de familias ahora se concentra en el miércoles 4 de marzo, fecha clave en la que las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense volverán a recibir a los representantes gremiales. El objetivo principal de esta nueva audiencia será presentar una propuesta económica superadora que permita destrabar el conflicto y garantizar la continuidad ininterrumpida del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de la administración pública.

Detalles del Incremento Adelantado para la Administración Pública Bonaerense

El porcentaje liquidado en el cronograma actual funciona como un puente financiero temporal hasta que las partes logren alcanzar un consenso definitivo en la mesa técnica salarial. Desde Gobernación entienden que no podían retrasar más la liquidación de sueldos sin otorgar al menos una mejora mínima a cuenta de los futuros acuerdos correspondientes a este año.

Para los trabajadores regidos por la Ley 10.430 y otros regímenes especiales de la Provincia, el panorama de cobro en marzo incluye varios componentes diseñados para aliviar la presión económica inmediata:

Suba del 1,5% a cuenta : Se aplica de manera directa sobre los haberes de enero y será absorbida por el porcentaje final que se apruebe cuando se cierre la paritaria.

Actualización de la Ayuda Escolar Anual: Se espera un incremento significativo de este ítem fundamental en marzo para afrontar la canasta educativa 2026.

Si bien estos ítems buscan brindar un respiro financiero urgente, desde las cúpulas sindicales de ATE, UPCN y FEGEPPBA mantienen el estado de alerta general, a la espera de porcentajes reales que logren superar los índices de inflación proyectados para el primer trimestre del año.

Escala Salarial Docente Estimada para Este Mes

En el caso particular del sector educativo bonaerense, la liquidación de haberes ya refleja los nuevos pisos salariales incorporando el porcentaje adelantado por el gobierno provincial. Esta inyección de fondos llega paradójicamente en paralelo a las contundentes medidas de fuerza impulsadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que paralizaron el inicio de clases el lunes 2 de marzo.

A continuación, repasamos los sueldos netos aproximados para los principales cargos del sistema educativo, contemplando la última actualización de emergencia y las bonificaciones estatutarias vigentes en el territorio bonaerense.

Cargo del Trabajador de la Educación Sueldo de Bolsillo (Sin Antigüedad) Sueldo de Bolsillo (10 Años de Antigüedad) Maestro de Grado (Jornada Simple) $772.825 $888.749 Preceptor $652.084 $732.326 Profesor (20 Módulos) $984.004 $1.145.498

Cabe destacar que los cargos jerárquicos del sistema, como las direcciones de primera categoría, ya superan holgadamente el millón de pesos, dependiendo exclusivamente de la trayectoria acumulada y los adicionales específicos de cada función de liderazgo. Asimismo, los docentes y estatales jubilados a través del IPS también percibirán este incremento a cuenta, gracias a la ley de movilidad que rige en el sistema previsional bonaerense.

El Escenario de Conflicto y las Exigencias Sindicales

El rechazo rotundo a la propuesta inicial del 3% unificó el reclamo de maestros, trabajadores de la salud, empleados administrativos y sector judicial. Los dirigentes gremiales argumentan que, al absorberse retroactivos previos, la suba real en el bolsillo del último cobro apenas representaba un 1,5%, una cifra que consideran absolutamente inadmisible frente al elevado costo de vida actual en la Provincia.

Organizaciones como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y SUTEBA fueron categóricas al exigir mecanismos de actualización mensual automática que protejan verdaderamente el salario real de sus afiliados. Además del aspecto puramente porcentual, los gremios plantearon una serie de demandas estructurales urgentes que el gobierno provincial deberá abordar en la inminente mesa de diálogo.

Recomposición real y sostenida del salario básico para asegurar que ningún trabajador de la provincia quede por debajo de la línea de pobreza estipulada por el INDEC.

para asegurar que ningún trabajador de la provincia quede por debajo de la línea de pobreza estipulada por el INDEC. Pase inmediato a planta permanente de miles de trabajadores contratados hasta diciembre de 2025 y recategorizaciones excepcionales que se encuentran postergadas.

de miles de trabajadores contratados hasta diciembre de 2025 y recategorizaciones excepcionales que se encuentran postergadas. Soluciones provinciales urgentes ante el desfinanciamiento nacional, compensando específicamente la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno central.

El complejo contexto nacional no contribuye a descomprimir la situación en Provincia de Buenos Aires, dado que la paritaria nacional docente fracasó este mismo lunes tras la negativa del Gobierno nacional a ofrecer aumentos sobre el piso salarial, congelado desde el año pasado. Por lo tanto, todas las miradas de los trabajadores están puestas en la capacidad de recaudación y voluntad política de la Provincia para absorber la demanda salarial de forma autónoma.

La audiencia paritaria de este miércoles 4 de marzo definirá indefectiblemente el rumbo de la paz social en el territorio bonaerense. Si el Ministerio de Economía provincial no logra acercar posiciones con una oferta salarial sustancialmente mejorada, es altamente probable que los gremios anuncien nuevas medidas de fuerza que compliquen aún más la prestación de servicios y el calendario escolar de 2026.