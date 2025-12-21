Operaron de urgencia a Cristina Kirchner por apendicitis: ¿cuántos días estará internada?

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada de manera repentina en la tarde de ayer al Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, tras presentar fuertes molestias y dolores agudos en la zona abdominal.

Una vez ingresada al centro asistencial, el equipo médico dispuso la realización inmediata de los estudios clínicos y exámenes de laboratorio correspondientes, con el objetivo de determinar el origen del cuadro. Según trascendió, los resultados confirmaron que la exmandataria cursaba un cuadro de apendicitis, motivo por el cual se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.

Ante el diagnóstico, los profesionales del Sanatorio Otamendi determinaron que la mejor vía de acción era una cirugía laparoscópica, la cual fue llevada a cabo durante la tarde de ese mismo día.

Tras conocerse públicamente la situación de salud de la expresidenta, la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfranconi, difundió el parte médico oficial. En el comunicado se detalla: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

El informe agrega: “La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones postoperatorias”.

Si bien hasta el momento no se informó oficialmente cuántos días permanecerá internada, en casos de cirugías por apendicitis que evolucionan sin complicaciones, la estadía hospitalaria promedio suele oscilar entre uno y tres días, siendo habitual el alta médica dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la intervención, especialmente cuando se utiliza la técnica laparoscópica.

No obstante, los especialistas indican que, aunque la recuperación inicial suele ser rápida y permite retomar actividades ligeras en poco tiempo, el reposo recomendado para evitar esfuerzos físicos se extiende generalmente por un período de dos a cuatro semanas.