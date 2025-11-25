Ocultó la muerte de su madre para seguir cobrando la jubilación y cayó al intentar renovar el DNI disfrazado de ella

Un insólito caso de fraude previsional conmociona a Italia y recorre el mundo tras la difusión de imágenes que muestran a un hombre disfrazado de su madre fallecida para intentar renovar su documento de identidad. La historia, que rápidamente se volvió tendencia, expuso un engaño que se mantuvo oculto durante tres años.

Ocultó la muerte para seguir cobrando la pensión

De acuerdo con medios locales, el hombre decidió no informar el fallecimiento de su madre con el objetivo de seguir cobrando su jubilación de manera ilegítima. Mes tras mes, retiró los haberes sin que ninguna dependencia estatal detectara irregularidades en el trámite.

El esquema habría funcionado sin inconvenientes hasta que el documento de identidad de la mujer caducó. Para continuar con el fraude, el hombre elaboró un plan tan arriesgado como absurdo: presentarse en el registro civil caracterizado como su madre, imitando su vestimenta, maquillaje, peinado e incluso su expresión facial.

Su actitud y su disfraz despertaron sospechas

El intento, sin embargo, fue detectado. Al ingresar a la oficina pública, los empleados notaron que la supuesta anciana tenía un comportamiento extraño: su voz no coincidía con la de la mujer de la foto, sus movimientos eran rígidos y el parecido físico era apenas parcial.

Según testigos, el hombre llevaba una peluca oscura, maquillaje espeso y ropa similar a la que usaba su madre, intentando replicar su apariencia. A pesar del esfuerzo, el contraste con la imagen oficial del documento resultó evidente.

El personal del registro activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la policía, que acudió al lugar y comprobó que la mujer había fallecido tres años antes.

Quedó detenido y enfrenta múltiples cargos

Tras ser descubierto, el hombre fue detenido en el acto y quedó a disposición de la justicia italiana. Los investigadores lo acusan de estafa al Estado, falsificación de identidad y cobro indebido de prestaciones, delitos que podrían derivar en una fuerte condena.

Las autoridades también evalúan el monto total del fraude, ya que durante tres años el individuo habría percibido todas las jubilaciones mensuales de su madre en forma ilegítima.

Un caso que generó repercusión internacional

El hecho se viralizó luego de que se difundieran las imágenes comparativas de la mujer fallecida y del hombre disfrazado, que rápidamente circularon en redes sociales por su impacto visual y por lo insólito del intento.

Medios europeos describieron el episodio como uno de los casos de fraude previsional “más absurdos y grotescos” de los últimos años.

La investigación continúa mientras el acusado permanece detenido y a la espera de ser indagado por las autoridades judiciales.