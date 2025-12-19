Horarios de bancos en Navidad y Año Nuevo 2025: ¿hay atención el 24 y 31 de diciembre?

Ante la inminente llegada de las fiestas de fin de año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cámaras bancarias han definido el cronograma de atención para las próximas semanas. Con los feriados nacionales y los asuetos administrativos confirmados, es fundamental conocer qué días abrirán las sucursales, cómo operar y de qué manera asegurarse el efectivo necesario para las celebraciones.

A continuación, detallamos la grilla completa de servicios, los nuevos límites de extracción vigentes para diciembre de 2025 y las alternativas para operar sin ir al banco.

¿Abren los bancos el 24 y 31 de diciembre?

El Banco Central ha confirmado su adhesión al decreto que establece asueto administrativo para las vísperas de las festividades. Esto implica que las entidades financieras no brindarán atención presencial al público durante estas jornadas, sumándose a los feriados nacionales inamovibles.

El cronograma oficial de atención queda configurado de la siguiente manera para las próximas dos semanas:

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): Bancos CERRADOS (Asueto).

Bancos CERRADOS (Asueto). Jueves 25 de diciembre (Navidad): Bancos CERRADOS (Feriado Nacional).

Bancos CERRADOS (Feriado Nacional). Viernes 26 de diciembre: Atención NORMAL en sucursales y clearing bancario habitual.

Para la semana de Año Nuevo, la operatoria se replica:

Miércoles 31 de diciembre (Fin de Año): Bancos CERRADOS (Asueto).

Bancos CERRADOS (Asueto). Jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo): Bancos CERRADOS (Feriado Nacional).

Bancos CERRADOS (Feriado Nacional). Viernes 2 de enero: Atención NORMAL.

Es importante destacar que, aunque las sucursales físicas permanezcan cerradas, el sistema financiero argentino mantiene operativos sus canales electrónicos las 24 horas.

Operaciones habilitadas durante el asueto y feriados

Si bien no habrá personal en las sucursales, los clientes podrán realizar la mayoría de sus operaciones a través de los canales digitales, que funcionarán con normalidad:

Home Banking y Apps Móviles: Transferencias, pago de servicios, constitución de plazos fijos y compra-venta de moneda extranjera (según regulaciones vigentes y horarios de mercado electrónico).

Transferencias, pago de servicios, constitución de plazos fijos y compra-venta de moneda extranjera (según regulaciones vigentes y horarios de mercado electrónico). Cajeros Automáticos: Extracciones, depósitos y cambios de claves. Se recomienda realizar las extracciones con antelación, ya que la recarga de los dispensadores podría verse afectada por la logística de los días feriados.

Extracciones, depósitos y cambios de claves. Se recomienda realizar las extracciones con antelación, ya que la recarga de los dispensadores podría verse afectada por la logística de los días feriados. Transferencias Inmediatas: Las transferencias entre cuentas propias y a terceros se acreditan en el momento (sistema Coelsa). No obstante, las operaciones que requieran validación manual o grandes volúmenes podrían postergarse al primer día hábil siguiente (viernes 26 de diciembre o viernes 2 de enero).

Nuevos topes de extracción: ¿cuánto dinero puedo sacar?

Debido a la inflación y la alta demanda de efectivo estacional (aguinaldos y compras navideñas), muchas entidades han actualizado sus límites de extracción diarios para diciembre de 2025. Es clave verificar el tope asignado en tu Home Banking antes de ir al cajero. Los límites promedio vigentes son:

Banco Nación: Hasta $1.000.000 diarios (requiere configuración previa en la app BNA+).

Hasta $1.000.000 diarios (requiere configuración previa en la app BNA+). Banco Provincia: Hasta $400.000 con Cuenta DNI y topes superiores con tarjeta de débito según la categoría del cliente.

Hasta $400.000 con Cuenta DNI y topes superiores con tarjeta de débito según la categoría del cliente. Bancos Privados (Galicia, Santander, BBVA, Macro, etc.): Los límites varían entre $400.000 y $2.000.000 diarios dependiendo del segmento (Classic, Gold, Platinum, Black). Algunas entidades permiten “agrandar” el límite temporalmente desde la app para extracciones específicas.

Alternativa clave: Extra Cash (Retiro en comercios)

Dado que los cajeros automáticos suelen vaciarse rápidamente durante las fiestas, la opción más recomendada es el servicio de Extra Cash (o Cashback). Esta modalidad permite retirar efectivo en la línea de cajas de supermercados, farmacias y estaciones de servicio al realizar una compra con tarjeta de débito.

Beneficios del Extra Cash en estas fiestas:

Es gratuito (no cobra comisión).

Evita las filas de los cajeros automáticos.

El tope de retiro en comercios se ha actualizado recientemente y, en la mayoría de las cadenas, permite retirar hasta $170.000 por operación (sujeto a disponibilidad de caja del comercio).

Recomendaciones de seguridad

Se recuerda a los usuarios que durante los días de asueto y feriado aumentan las campañas de estafas virtuales (phishing). Nunca brinde sus claves, tokens ni datos personales por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Los bancos nunca solicitarán esta información para “desbloquear” cuentas ni para validar identidad durante los feriados.