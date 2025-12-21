Préstamos Banco Provincia Verano 2026: Cómo financiar tus vacaciones con las nuevas tasas y beneficios

De cara a la temporada de verano 2026, el Banco Provincia ha renovado su cartera de créditos y beneficios con el objetivo de facilitar el acceso al turismo y el consumo en la provincia de Buenos Aires. La entidad bancaria pública ofrece este año una combinación de líneas de crédito personales de gestión 100% digital y promociones con tarjetas que permiten financiar gastos en cuotas sin interés.

Si estás planificando tus vacaciones o necesitás liquidez para refacciones y gastos de temporada, te detallamos a continuación las opciones vigentes, los requisitos y cómo acceder a las tasas más competitivas del mercado actual.

La estrella de la temporada: “Préstamo Acá” para turismo

La principal novedad para este verano es la consolidación del “Préstamo Acá”, una línea diseñada específicamente para financiar la compra de bienes y servicios turísticos en comercios adheridos. A diferencia de un préstamo personal tradicional que acredita dinero en cuenta para libre destino, esta herramienta funciona como una financiación directa en el punto de venta (hoteles, balnearios, agencias de viaje), pero con la ventaja de tasas bancarias preferenciales.

Características principales

Monto máximo: Hasta $2.000.000 (dos millones de pesos).

Hasta $2.000.000 (dos millones de pesos). Plazos de pago: Opciones de 3, 6, 9 o 12 meses.

Opciones de 3, 6, 9 o 12 meses. Tasa de interés (TNA): Desde 56% fija anual para clientes que perciben haberes en el banco. Para el resto de los clientes, la tasa inicial parte del 65% TNA.

Desde 56% fija anual para clientes que perciben haberes en el banco. Para el resto de los clientes, la tasa inicial parte del 65% TNA. Gestión: Se tramita en el momento de la compra a través del celular. El comercio inicia la solicitud y el usuario la confirma desde la aplicación Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Préstamos Personales Tradicionales: Liquidez para libre destino

Para quienes necesitan efectivo para otros gastos no turísticos —como poner a punto el auto, realizar mejoras en el hogar antes de viajar o saldar deudas—, el Banco mantiene activas sus líneas de préstamos personales clásicos con montos significativamente superiores.

Estas líneas permiten solicitar hasta $50.000.000, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta los 48 o 60 meses, dependiendo del perfil del cliente. Un punto clave es la segmentación de tasas: los empleados de la administración pública y quienes cobran su sueldo en el Provincia acceden a condiciones más favorables que el mercado general.

Línea exclusiva para Jubilados y Pensionados

El segmento pasivo cuenta con condiciones especiales. Los jubilados y pensionados de la ANSES que cobran sus haberes en la “Caja de Ahorros Cuenta de la Seguridad Social” del Banco pueden acceder a préstamos de hasta $20.000.000, con la posibilidad de devolverlo en un plazo extendido de hasta 72 meses (6 años), lo que permite licuar el impacto de la cuota en el ingreso mensual.

Promociones con Tarjetas de Crédito: Verano en Cuotas

Además de los préstamos, la estrategia del Banco Provincia para el verano 2026 se apoya fuertemente en las cuotas sin interés, una herramienta vital contra la inflación. Las promociones vigentes incluyen:

Alojamiento y Hotelería: Hasta 6 cuotas sin interés en establecimientos adheridos, tanto para venta presencial como online o telefónica.

Hasta 6 cuotas sin interés en establecimientos adheridos, tanto para venta presencial como online o telefónica. Balnearios: Financiación de hasta 6 cuotas sin interés para el alquiler de carpas y sombrillas en la Costa Atlántica.

Financiación de hasta 6 cuotas sin interés para el alquiler de carpas y sombrillas en la Costa Atlántica. Transporte: Pasajes de ómnibus de larga distancia en hasta 6 cuotas sin interés.

Pasajes de ómnibus de larga distancia en hasta 6 cuotas sin interés. Espectáculos: 4 cuotas sin interés en teatros y conciertos, con reintegros adicionales en eventos seleccionados.

Requisitos y cómo solicitarlos desde el celular

La digitalización es total para la mayoría de estas líneas. Para acceder al “Préstamo Acá” o a los personales precalificados, no es necesario acudir a una sucursal física. El procedimiento se realiza a través de los canales electrónicos:

Cuenta DNI: Es la vía más rápida. Verificá tener la aplicación actualizada. Las ofertas de crédito suelen aparecer en la pantalla principal o en el menú de “Otras funcionalidades”. Home Banking BIP: Ingresando al menú “Préstamos”, podrás simular el monto y la cuota. Si tenés una oferta preaprobada, la acreditación suele ser inmediata (en 24 horas hábiles). Token de Seguridad: Asegurate de tener activo tu Token, ya que será indispensable para validar la operación digitalmente.

Recomendación final: Antes de aceptar cualquier propuesta, utilizá el simulador de préstamos disponible en la web oficial o en tu Home Banking para verificar el Costo Financiero Total (CFT), que es el indicador real de lo que terminarás pagando, más allá de la Tasa Nominal Anual (TNA).