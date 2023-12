Municipio bonaerense cancela festejos de fin de año por el ajuste

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, anunció la suspensión de los tradicionales festejos de fin de año en el municipio de la cuarta sección electoral como medida de austeridad para recortar gastos y preservar recursos.

Ubicado a 320 km de la Ciudad de Buenos Aires y a 377 km de La Plata, General Arenales enfrenta un cierre de año complicado, según afirmó Revilla.

En declaraciones periodísticas explicó: “Es un cierre de año complejo, hemos detenido muchas actividades. Los aniversarios de las localidades no se realizarán ya que estamos enfocados en lo básico, en los servicios urbanos, en el mantenimiento, cuidando los recursos debido a la inflación y los aumentos constantes que complican la situación. Queremos preservar también los sueldos de los empleados.”

La medida se toma en un contexto en el que el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó recortes en los fondos hacia las provincias, impactando directamente en los municipios.

Ante esta situación, varios intendentes bonaerenses están tomando medidas para mitigar el impacto en las finanzas de sus distritos.

Revilla expresó su preocupación por la falta de certeza sobre las transferencias de fondos del Gobierno a las provincias, calificándolo como un tema incierto. “Actualmente no contamos con un presupuesto nacional ni bonaerense. A ciencia cierta no sabemos cómo serán los meses venideros, y la verdad es que enfrentamos la realidad de tener que cumplir con los pagos mensuales, no solo a proveedores y sueldos. No hay certeza sobre si habrá presupuesto o si se manejarán con el presupuesto del año 2023”, destacó la intendenta de Juntos por el Cambio.