Milei sorprendió y cosechó un gran triunfo en las elecciones legislativas de este 26 de octubre

La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, se consolidó como la primera minoría en el Congreso a partir de diciembre, tras obtener un contundente respaldo en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Este resultado, que superó las expectativas, fue especialmente notable en la provincia de Buenos Aires, donde logró revertir el adverso desempeño electoral de septiembre.

Resultados en la Cámara de Diputados y el Senado

Durante estas elecciones se renovaron 127 diputados y un tercio del Senado, pero el evento se percibió principalmente como un plebiscito a la gestión de Milei. Los resultados fueron claros:

La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional.

obtuvo más del de los votos a nivel nacional. El oficialismo ganó en 16 provincias , incluyendo los principales distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.

, incluyendo los principales distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA. Unión por la Patria, el partido que enfrentó a Milei, cosechó poco más del 31%.

Este triunfo se traduce en un bloque de 93 diputados propios, un incremento significativo en comparación con los 37 que tenía anteriormente, y un conjunto de aliados del PRO que se integraron a las listas en varios distritos.

Implicaciones para la Gobernabilidad y el Futuro Político

La victoria no solo repercute en el número de escaños, sino que también marca un cambio en el panorama político. Desde diciembre, la Libertad Avanza se convertirá en la primera minoría en la Cámara de Diputados. Para lograr el quórum necesario y aprobar leyes, Milei necesitará aún el apoyo de unos 15 diputados. Sin embargo, haber superado el tercio de la Cámara le ofrece una mayor seguridad legislativa, especialmente en temas sensibles que hasta ahora se resistió a adoptar.

En el Senado, se estima que La Libertad Avanza contará con un bloque de 19 senadores propios tras haber ganado en 6 de las 8 provincias que eligieron senadores. El capital político conseguido permite a Milei avanzar en reformas que buscarán traducir sus promesas electorales en acciones concretas.

Aprovechando esta oportunidad, Milei se mostró optimista en su discurso post-elecciones, afirmando “tenemos una oportunidad histórica e irrepetible”, y convocando a todos los gobernadores a dialogar para forjar un futuro distinto para Argentina.