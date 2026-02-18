Miércoles agobiante en la Provincia de Buenos Aires tras el finde largo de Carnaval

Luego del fin de semana extra largo por Carnaval, este miércoles se inicia la semana hábil en toda la República Argentina, marcando el regreso a la actividad administrativa, laboral y comercial. No obstante, muchas familias continúan disfrutando de sus vacaciones en distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense, donde todavía se registra un importante movimiento turístico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles será el día más caluroso de la semana en territorio bonaerense. El cielo se presentará mayormente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 31 grados, con viento predominante del sector noroeste.

Para el jueves se prevé un cambio en las condiciones. Podrían registrarse tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, especialmente en distintos sectores de la provincia. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 29 grados, con viento del sudeste que aportará algo de inestabilidad.

En tanto, el viernes el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados, acompañado por viento del este, generando condiciones algo más templadas hacia el cierre de la semana laboral.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires retoma su ritmo habitual tras el feriado, en un contexto climático que comenzará con calor intenso y luego tenderá a moderarse con el correr de los días.

