Megadeth en Argentina 2026: Todo sobre la despedida final en Buenos Aires

La noticia sacudió al mundo del metal y, especialmente, al público argentino: Megadeth regresa a Buenos Aires el 30 de abril de 2026. Pero esta no es una visita más. Dave Mustaine ha confirmado que esta gira, titulada “This Was Our Life”, será el adiós definitivo de la banda a los escenarios, cerrando un ciclo de más de 40 años de historia.

Si estás buscando información sobre entradas, posibles nuevas fechas, el setlist y qué esperar de esta cita histórica en Tecnópolis, acá tenés la guía más completa y actualizada.

¿Cuándo y dónde toca Megadeth en Argentina?

La fecha confirmada y marcada a fuego en el calendario es el jueves 30 de abril de 2026. El lugar elegido para esta última misa metalera es Tecnópolis, un recinto que permite una producción masiva acorde a la magnitud de una despedida mundial.

Aunque en un primer momento hubo rumores sobre el Movistar Arena o incluso un estadio de fútbol, la banda y la productora confirmaron el predio de Villa Martelli para albergar al ejército de fans más apasionado del mundo.

Entradas Megadeth 2026: Precios y disponibilidad

La venta de entradas, que comenzó a principios de noviembre de 2025, voló en tiempo récord. El cartel de AGOTADO (Sold Out) apareció pocas horas después de la apertura de la venta general.

Preventa Cyber Army: Se agotó en minutos.

Se agotó en minutos. Venta General: Totalmente vendida.

¿Habrá segunda fecha en Argentina?

Esta es la pregunta que inunda las redes sociales y los foros. Dada la velocidad con la que se vendieron los tickets y el historial de amor entre Mustaine y Argentina (recordemos los shows de 2024), los rumores de una segunda fecha son muy fuertes.

Si bien la agenda de la gira latinoamericana es apretada —con fechas en Colombia el 26 de abril y Brasil el 2 de mayo—, existe un hueco logístico que podría permitir un show adicional el 29 de abril o el 1 de mayo. Te recomendamos activar las notificaciones de las ticketeras oficiales y no comprar en reventa no segura.

“La Despedida”: ¿Qué tiene de especial este tour?

A diferencia de visitas anteriores, el tour de 2026 llega con un peso emocional único. Mustaine, quien ha superado un cáncer de garganta y múltiples cambios de formación, ha declarado que el álbum que acompañará esta gira (previsto para principios de 2026) será el último de estudio.

“Argentina es como mi segundo hogar. No podía decir adiós sin pasar por Buenos Aires una última vez para escuchar el ‘Aguante Megadeth’ más fuerte del planeta.” — Dave Mustaine (Declaraciones recientes a medios especializados).

Posible Setlist: Un recorrido por la historia

Al tratarse de un “Farewell Tour”, el repertorio no se centrará solo en lo nuevo. Se espera un setlist “Best Of” que repase todas las eras de la banda. Según lo visto en los ensayos y filtraciones, podríamos esperar:

Clásicos inamovibles: Symphony of Destruction, Peace Sells, Holy Wars… The Punishment Due.

Symphony of Destruction, Peace Sells, Holy Wars… The Punishment Due. Joyas para fans: Temas de Rust in Peace y Countdown to Extinction que no suenan hace años.

Temas de Rust in Peace y Countdown to Extinction que no suenan hace años. Material nuevo: 1 o 2 canciones del álbum final de 2026.

Consejos para el día del show en Tecnópolis

Si ya tenés tu entrada, andá preparándote para el 30 de abril de 2026:

Llegá temprano: Los accesos a Tecnópolis (Av. General Paz y Av. de los Constituyentes) suelen congestionarse mucho en eventos masivos. Hidratación: Aunque sea abril, el pogo argentino levanta temperatura. Llevá ropa cómoda. Merchandising oficial: Al ser la gira de despedida, los productos exclusivos volarán rápido. Intentá ingresar al predio con tiempo si querés una remera del tour.

El legado del “Aguante Megadeth”

Argentina le dio al mundo el cántico más famoso del heavy metal. En 2026, esa melodía sobre el riff de Symphony of Destruction sonará por última vez en vivo con la banda presente. No es solo un recital; es el cierre de un capítulo cultural que une a varias generaciones de metaleros argentinos.

Mantenete alerta: Si se confirma una nueva fecha o se liberan remanentes de entradas, actualizaremos esta información al instante. La historia de Megadeth en Argentina merece un final a estadio lleno.