Martes ventoso y cálido en la provincia de Buenos Aires: ¿vuelven las lluvias?

Francisco Díaz
La segunda quincena de octubre avanza con un clima cambiante en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde se espera una combinación de jornadas agradables y otras marcadas por la inestabilidad y las lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Martes primaveral y con nubes:
El martes se presenta con cielo mayormente nublado y vientos leves a moderados en la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 27°C, generando una jornada templada ideal para actividades al aire libre antes del regreso del mal tiempo.

Miércoles inestable:
Desde la tarde del miércoles podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos del territorio bonaerense, con marcas térmicas que irán de 16°C a 26°C.

Jueves caluroso, pero con pausa en las lluvias:
El jueves ofrecerá un respiro climático, con cielo mayormente nublado y temperaturas que subirán hasta los 29°C, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana.

Viernes y sábado con tormentas:
El viernes volverán las precipitaciones y tormentas aisladas durante todo el día, acompañadas de temperaturas de 19°C a 24°C.

El sábado, en tanto, mantendrá tormentas en la madrugada y mañana, pero se espera una mejora progresiva hacia la tarde y noche, con cielo nublado y un termómetro que se moverá entre los 15°C y 22°C.

En resumen:
La semana bonaerense tendrá un poco de todo: días agradables, calor primaveral y tormentas intermitentes, una combinación típica de esta etapa del año donde el clima cambia casi de un momento a otro.

