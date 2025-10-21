Martes ventoso y cálido en la provincia de Buenos Aires: ¿vuelven las lluvias?

La segunda quincena de octubre avanza con un clima cambiante en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde se espera una combinación de jornadas agradables y otras marcadas por la inestabilidad y las lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Martes primaveral y con nubes:

El martes se presenta con cielo mayormente nublado y vientos leves a moderados en la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 27°C, generando una jornada templada ideal para actividades al aire libre antes del regreso del mal tiempo.

Miércoles inestable:

Desde la tarde del miércoles podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos del territorio bonaerense, con marcas térmicas que irán de 16°C a 26°C.

Jueves caluroso, pero con pausa en las lluvias:

El jueves ofrecerá un respiro climático, con cielo mayormente nublado y temperaturas que subirán hasta los 29°C, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana.

Viernes y sábado con tormentas:

El viernes volverán las precipitaciones y tormentas aisladas durante todo el día, acompañadas de temperaturas de 19°C a 24°C.

El sábado, en tanto, mantendrá tormentas en la madrugada y mañana, pero se espera una mejora progresiva hacia la tarde y noche, con cielo nublado y un termómetro que se moverá entre los 15°C y 22°C.

En resumen:

La semana bonaerense tendrá un poco de todo: días agradables, calor primaveral y tormentas intermitentes, una combinación típica de esta etapa del año donde el clima cambia casi de un momento a otro.