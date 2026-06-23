Martes muy frío y cielo despejado: ¿cómo seguirá el tiempo durante la semana?

La provincia de Buenos Aires atraviesa este martes 23 de junio una jornada plenamente invernal, con temperaturas bajas durante la mañana, heladas en sectores del interior y condiciones mayormente estables. El avance de una masa de aire frío mantiene el ambiente fresco en toda la región, mientras el cielo se presenta entre despejado y parcialmente nublado en gran parte del territorio bonaerense.

Según los pronósticos meteorológicos, las temperaturas mínimas se ubican entre los 0°C y 5°C en numerosas localidades del interior provincial, mientras que las máximas oscilan entre los 10°C y 14°C. Las primeras horas del día registran las condiciones más frías, con presencia de heladas en zonas rurales y baja sensación térmica debido al viento.

Los especialistas anticipan además que no se esperan precipitaciones significativas durante gran parte de la semana, favoreciendo jornadas con predominio de tiempo seco y períodos de sol, especialmente sobre el centro y norte bonaerense.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires

Miércoles 24

Continuará el ambiente frío durante la madrugada, con mínimas cercanas a los 0°C en el interior. Por la tarde se prevé un leve ascenso térmico, con máximas entre 12°C y 15°C. Cielo parcialmente nublado.

Jueves 25

Tiempo estable y buenas condiciones meteorológicas. Persistirá el frío matinal, aunque con tardes algo más agradables. No se esperan lluvias.

Viernes 26

Se mantendrá el predominio de aire frío sobre la provincia, con nubosidad variable y temperaturas típicas del invierno bonaerense.

Fin de semana

Los modelos meteorológicos indican continuidad de las condiciones secas y frías, con mañanas muy frescas, posibles heladas en sectores del interior y tardes templadas bajo períodos de sol.

El invierno se hace sentir

Tras el inicio oficial de la estación invernal, la provincia de Buenos Aires transita una semana caracterizada por temperaturas por debajo de los valores habituales, mañanas de abrigo obligatorio y escasas probabilidades de lluvia. El escenario meteorológico estará dominado por aire frío y estable, favoreciendo jornadas típicas de invierno en todo el territorio bonaerense.