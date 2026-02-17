Martes caluroso en el cierre del finde extra largo ¿se vienen las lluvias?

En este martes feriado por Carnaval, miles de vehículos circulan por las principales rutas de la provincia de Buenos Aires en el marco del regreso hacia la zona de Capital y el conurbano bonaerense, así como hacia distintas ciudades del interior provincial.

Desde las primeras horas de la tarde de ayer se registra tránsito intenso en corredores clave como las rutas 2, 11, 63, y 74, donde el flujo vehicular aumenta a medida que avanza la jornada. Autoridades viales recomiendan circular con precaución, respetar las velocidades máximas y mantener la documentación obligatoria al día.

En cuanto al tiempo, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes el cielo se presentará parcialmente nublado, condiciones que también se replican en buena parte del territorio bonaerense. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, con viento del norte, lo que aporta aire cálido y húmedo.

Miércoles: el día más caluroso de la semana

El miércoles será la jornada más calurosa de la semana en la provincia. Se espera un cielo mayormente nublado, con temperaturas que irán de los 23 a los 32 grados y viento del noroeste, lo que podría generar una sensación térmica superior en distintos distritos bonaerenses.

Jueves con posibles chaparrones

Para el jueves, el pronóstico anticipa la posibilidad de chaparrones durante la madrugada. La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 29 grados, con viento del sudeste, lo que podría provocar un leve descenso térmico hacia el final de la semana.

De esta manera, el cierre del fin de semana largo de Carnaval combina alto movimiento en las rutas bonaerenses y un escenario climático marcado por el calor y la inestabilidad en las próximas horas.