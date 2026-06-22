Tragedia en la costanera de mar del plata: un colectivo perdió el control y atropelló a varias personas

Una tragedia sacudió este lunes a Mar del Plata después de que un colectivo de la línea 532 perdiera el control, se subiera a la vereda y atropellara a varias personas en la zona del Skate Park Bristol, sobre el paseo costero, en las inmediaciones de Boulevard Patricio Peralta Ramos y Rivadavia. El siniestro ocurrió pasadas las 19 y generó una escena de enorme conmoción en uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con la información confirmada por medios locales y reportes oficiales citados en las últimas horas, al menos una mujer murió y varias personas resultaron heridas. Infobae informó que el Municipio de General Pueyrredon, a través de las áreas de Seguridad y Salud, indicó que seis personas fueron trasladadas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde personal del SAME confirmó el fallecimiento de una de ellas.

El colectivo terminó contra el sector del skatepark

Según las primeras reconstrucciones, la unidad de la línea 532 habría perdido el control por causas que todavía se investigan y avanzó sobre la vereda hasta embestir a personas que estaban en la zona de paradas de colectivos. Algunas víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate con bomberos, Defensa Civil, SAME, Policía y personal municipal.

#MardelPlata Urgente: un colectivo se subió a la vereda del skate park y arrolló a varias personas



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El colectivo terminó estrellado contra los límites del espacio recreativo y provocó daños en el cerramiento del skatepark. Mi8 informó que la unidad se subió a la vereda cerca de las 19, atropelló a peatones que se encontraban en las paradas y que varias personas debieron ser asistidas de urgencia en el lugar.

Heridos trasladados al HIGA y un operativo de emergencia

La magnitud del accidente obligó a cortar y ordenar la circulación en la zona costera. Ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al HIGA, mientras equipos de emergencia trabajaron para retirar a las víctimas que habían quedado debajo del rodado. La Capital de Mar del Plata detalló que entre las personas hospitalizadas había un menor y varios adultos con lesiones de distinta gravedad.

Entre los cuadros informados se mencionaron traumatismos, fracturas y lesiones severas. Una de las personas trasladadas permanecía en estado grave, mientras que el resto recibía atención médica y evaluación permanente. En el lugar también trabajó Policía Científica para preservar la escena y avanzar con las pericias.

Qué se investiga tras el accidente

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos. Una de las hipótesis iniciales apunta a un posible desperfecto mecánico, aunque esa versión deberá ser confirmada por las pericias sobre la unidad, el análisis de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

0223 señaló que, según primeros testimonios, el colectivo habría sufrido una falla en la dirección antes de impactar contra quienes esperaban en la vereda. La misma información indicó que una mujer murió y que otra persona se encontraba en grave estado, mientras los equipos de asistencia continuaban trabajando en el lugar.

Una zona de alto tránsito peatonal

El accidente generó fuerte impacto porque ocurrió en un punto neurálgico de Mar del Plata, frente al skatepark y cerca de paradas utilizadas por vecinos, trabajadores y turistas. La presencia de personas esperando el colectivo agravó las consecuencias del siniestro y reabrió la discusión sobre la seguridad vial en sectores donde conviven tránsito pesado, peatones y espacios recreativos.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades continuaban con las tareas de investigación y asistencia. Se esperaba que las próximas horas fueran clave para conocer el resultado de las pericias mecánicas, el estado actualizado de los heridos y la reconstrucción precisa del recorrido que hizo el colectivo antes de subir a la vereda.