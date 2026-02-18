Mañana no habrá atención en bancos por el paro general convocado por la CGT

La Asociación Bancaria anunció esta tarde que adherirá al paro general convocado por la CGT para mañana jueves 18 de febrero, a partir de las 0.00 horas, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

La decisión del gremio que conduce el sindicato de los trabajadores bancarios se enmarca en la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que busca frenar el avance del proyecto de reforma laboral.

Según se informó, el paro se concretará solo en caso de que este miércoles haya dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados, lo que habilitaría el tratamiento del proyecto en el recinto durante la jornada del jueves.

De confirmarse la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la medida de fuerza tendrá alcance nacional y no habrá atención personalizada en bancos públicos ni privados de todo el país.

De esta manera, la actividad financiera se vería afectada durante toda la jornada del jueves, en un contexto de fuerte tensión política y sindical por el debate de la reforma laboral.