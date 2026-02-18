Mañana no habrá atención en bancos por el paro general convocado por la CGT

Francisco Díaz

La Asociación Bancaria anunció esta tarde que adherirá al paro general convocado por la CGT para mañana jueves 18 de febrero, a partir de las 0.00 horas, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso.

La decisión del gremio que conduce el sindicato de los trabajadores bancarios se enmarca en la medida de fuerza impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que busca frenar el avance del proyecto de reforma laboral.

Dramático accidente en Villa Gesell: una joven mujer en estado crítico tras el vuelco de un UTV
Mirá también:

Dramático accidente en Villa Gesell: una joven mujer en estado crítico tras el vuelco de un UTV

Según se informó, el paro se concretará solo en caso de que este miércoles haya dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados, lo que habilitaría el tratamiento del proyecto en el recinto durante la jornada del jueves.

De confirmarse la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la medida de fuerza tendrá alcance nacional y no habrá atención personalizada en bancos públicos ni privados de todo el país.

De esta manera, la actividad financiera se vería afectada durante toda la jornada del jueves, en un contexto de fuerte tensión política y sindical por el debate de la reforma laboral.

Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión
Mirá también:

Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión
ETIQUETAS
Compartir este artículo
progresar inicio clases 2026 provincia
Ayuda Escolar y Progresar 2026: Cómo asegurar el cobro antes del inicio de clases en Provincia
Provincia
Vtv provincia pba 2026
VTV 2026: El detalle administrativo y técnico que está dejando a miles de conductores sin la oblea en Provincia
Provincia
aumento estatales bonaerenses paritaria
Aumento Estatales Bonaerenses: gremios presionan por el cierre de paritarias 2026
Provincia
Vuelta a clases descuentos provincia
Vuelta al cole 2026: Confirmaron los días clave para comprar útiles con 40% de descuento y cuotas sin interés en Provincia
Provincia
docentes paro pba 2026
Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: peligra el inicio de clases y todo lo que tenés que saber antes del 2 de marzo
Provincia
YouTube caido
¿Qué pasó con YouTube? La falla que afecta a todos los dispositivos y genera caos en redes
Sociedad
Reforma laboral articulo 44
Artículo 44 de la reforma laboral: Cambios clave en la retención de aportes y eliminación de multas
Nacionales Sociedad

Más leídas