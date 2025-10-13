Lunes nublado y fresco: Así seguirá el tiempo en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 13 de octubre una jornada con cielo mayormente nublado a ligeramente nublado en gran parte de la provincia de Buenos Aires. La mañana comenzó fresca, con una mínima de 10°C, pero hacia la tarde se espera que el termómetro ascienda hasta los 21°C.

Martes: El tiempo se mantendrá estable, con buenas condiciones meteorológicas en toda la región bonaerense. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados, con cielo algo a ligeramente nublado, ideal para actividades al aire libre.

Miércoles y jueves: El cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidades de lluvias. Las máximas subirán un poco, alcanzando los 25°C el miércoles y los 26°C el jueves, configurando las jornadas más cálidas de la semana.

Viernes y sábado: Continuará la nubosidad, aunque el ambiente se tornará algo más fresco. El viernes la temperatura máxima rondará los 23°C, y el sábado, primer día del fin de semana, bajará a 22°C, con cielo parcialmente nublado.

Día de la Madre: Aunque aún faltan algunos días y las condiciones podrían variar, el pronóstico extendido indica que el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21°C. Será un día fresco pero sin lluvias, ideal para compartir en familia al aire libre, a diferencia de los últimos fines de semana.

📍 En resumen: una semana sin lluvias, con temperaturas templadas y el cielo dominado por las nubes, pero con un Día de la Madre prometedor y sin sobresaltos meteorológicos.