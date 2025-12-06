Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata: todo lo que tenés que saber sobre los shows en el Estadio Único

La espera terminó. La misa ricotera vuelve a encenderse en la ciudad de las diagonales. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desembarcan nuevamente en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata para celebrar sus 20 años de historia, un hito que promete ser inolvidable para las miles de almas que coparán la capital bonaerense este fin de semana.

Si tenés tu entrada en mano o todavía estás buscando cómo ser parte de esta fiesta, acá tenés la guía definitiva y actualizada al día de hoy con todo lo que necesitás saber: horarios, accesos, clima, streaming y el operativo de seguridad.

¿Cuándo y dónde tocan Los Fundamentalistas?

Las fechas confirmadas y que ya están movilizando a fanáticos de todo el país son:

Sábado 6 de diciembre de 2025 (Hoy)

(Hoy) Domingo 7 de diciembre de 2025

Ambos shows se realizan en el Estadio Único Diego Armando Maradona (Av. 25 y Av. 32, La Plata), un escenario que ya es casa para la banda del Indio Solari.

Horarios confirmados: cronograma del show

Para que no te pierdas nada y organices tu llegada (teniendo en cuenta el tráfico habitual en los accesos a La Plata), estos son los horarios oficiales:

Apertura de puertas: 17:00 hs.

17:00 hs. Show de Los Fundamentalistas: 20:30 hs (Puntual).

Dato clave: Se recomienda llegar temprano. Los cacheos suelen ser exhaustivos y el ingreso al estadio puede demorar más de lo previsto, especialmente cerca de las 19:00 hs cuando llega el grueso del público.

Entradas: Precios y disponibilidad actualizada

A esta altura, la fiebre por conseguir un ticket es total. Te pasamos el estado de situación para ambas fechas:

Sábado 6 de diciembre: AGOTADO . No hay remanente oficial en boletería.

. No hay remanente oficial en boletería. Domingo 7 de diciembre: Quedan las últimas localidades. Si todavía no tenés la tuya, chequeá urgente la plataforma oficial.

Precios de referencia (Venta oficial):

| Ubicación | Precio (sin cargo de servicio) |

| Cabecera | $45.000 |

| Campo | $55.000 |

| Platea | $70.000 |

Podés intentar conseguir las últimas entradas oficiales exclusivamente en el sitio web de TuEntrada. Evitá la reventa no oficial para no caer en estafas con tickets digitales falsos.

Accesos al Estadio Único: ¿Por dónde entro?

El operativo de seguridad ya está desplegado. Dependiendo de tu entrada, este es tu punto de acceso:

Campo: Ingreso por Av. 25 y Calle 525 / Av. 32 y Calle 26 / Av. 32 y Calle 20.

Ingreso por Av. 25 y Calle 525 / Av. 32 y Calle 26 / Av. 32 y Calle 20. Platea A y Cabecera Sur: Ingreso por Av. 32 y Calle 20.

Ingreso por Av. 32 y Calle 20. Platea B: Ingreso por Av. 25 y Calle 525.

Elementos PROHIBIDOS: No podés ingresar con botellas, pirotecnia, banderas con palo, elementos punzocortantes, ni equipos de mate. Sí se permite el ingreso de riñoneras y mochilas chicas, pero serán revisadas.

El Clima en La Plata: ¿Llueve o no llueve?

Uno de los puntos que más preocupaba a los ricoteros. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico para este fin de semana en La Plata:

Sábado 6 (Noche): Cielo mayormente nublado. Temperatura agradable rondando los 26°C al inicio del show, bajando a 21°C hacia el final. La probabilidad de lluvia es baja (10%), pero la humedad será alta.

Cielo mayormente nublado. Temperatura agradable rondando los al inicio del show, bajando a 21°C hacia el final. La probabilidad de lluvia es baja (10%), pero la humedad será alta. Domingo 7: Se espera un día soleado y despejado. Para la hora del recital, la temperatura rondará los 21°C – 24°C. Condiciones ideales para un show al aire libre.

¿Habrá Streaming en vivo?

Esta es la pregunta del millón para los que no pudieron viajar.

Históricamente, la banda ha liberado transmisiones en YouTube (a veces de forma sorpresiva o comunicándolo el mismo día).

Al momento de esta nota: No hay una confirmación oficial de streaming gratuito para las fechas de diciembre 2025.

No hay una confirmación oficial de streaming gratuito para las fechas de diciembre 2025. Recomendación: Estate atento a las redes oficiales de la banda (@losfundamentalistasok) y del Indio Solari cerca de las 20:00 hs. Si habilitan la transmisión, el link aparecerá en su canal oficial de YouTube.

Operativo de Seguridad y Transporte

Tras el conflicto gremial con el personal de seguridad privada (UPSRA) que amenazó la realización del show, el conflicto fue resuelto y el operativo está garantizado. Habrá controles en las inmediaciones del estadio y cortes de calle programados desde la tarde:

Cortes en Av. 32 y Av. 25 y sus intersecciones aledañas.

Si vas en auto, tratá de estacionar lejos del anillo de seguridad para evitar demoras a la salida.

El regreso a Capital y GBA:

Recordá que el Tren Roca suele tener servicios especiales o extendidos para eventos masivos, pero chequeá la app de Trenes Argentinos antes de salir. También hay servicios de combis privadas que salen desde las inmediaciones del estadio al finalizar el recital.

Setlist y la participación del Indio

Como siempre, el hermetismo es parte de la mística. Se espera un recorrido por los 20 años de la banda, con los clásicos infaltables de los Redondos y los temas propios de Los Fundamentalistas que ya son himnos.

¿El Indio? Estará presente desde las pantallas, como es costumbre en los últimos años, con su imponente figura virtual guiando la misa. Hay rumores de estrenos y de una lista de temas que no dará respiro.