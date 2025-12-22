Lezama festeja 16 años como el distrito más joven de la Provincia de Buenos Aires

Este 22 de diciembre de 2025, el Partido de Lezama conmemora con orgullo el 16° aniversario de su autonomía, un hito histórico que marcó un antes y un después para la comunidad local, tras más de un siglo de lucha sostenida por la independencia administrativa.

La fecha recuerda el 22 de diciembre de 2009, cuando el distrito más joven de la provincia de Buenos Aires logró su autonomía al separarse del Partido de Chascomús, a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 14.087, convirtiéndose en el distrito 135 bonaerense.

Acto protocolar en la Plaza de la Autonomía

En el marco de los festejos, hoy a partir de las 18:30 horas se llevará a cabo un acto protocolar en la Plaza de la Autonomía, espacio emblemático que simboliza el logro colectivo del pueblo lezamense.

Durante el encuentro se recordará el largo camino recorrido hasta alcanzar la autonomía y se pondrá en valor la identidad local, el compromiso comunitario y el esfuerzo de las distintas generaciones que hicieron posible este hecho histórico.

Una lucha de décadas y un fin de semana de celebración

La autonomía de Lezama fue el resultado de un intenso movimiento separatista que se extendió durante décadas, acompañado por movilizaciones, debates y reclamos sostenidos por los vecinos. Finalmente, tras extensas deliberaciones en la Legislatura bonaerense, la ley que dio origen al nuevo distrito fue aprobada, concretando un anhelo histórico.

Desde su conformación institucional en 2011, Lezama ha logrado consolidar su identidad, fortalecer sus instituciones y proyectarse como un municipio con desarrollo propio dentro de la provincia.

Los festejos no finalizarán hoy, ya que continuarán durante el próximo fin de semana con una agenda repleta de actividades pensadas para toda la comunidad. Habrá espectáculos musicales, un imponente desfile tradicionalista, un paseo gastronómico con sabores para todos los gustos y múltiples propuestas recreativas diseñadas para el disfrute de toda la familia.

Hoy, Lezama celebra 16 años de autonomía, reafirmando el espíritu de perseverancia, comunidad y compromiso que define a este joven distrito bonaerense.