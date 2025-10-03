La semana cierra con temperaturas ideales antes de la llegada de las lluvias

La provincia de Buenos Aires atraviesa días de tiempo estable y temperaturas agradables, lo que favorece el desarrollo de actividades al aire libre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana de octubre cerrará con un viernes de cielo ligeramente nublado en la madrugada y neblinas matinales, para luego pasar a nubosidad variable durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 26 grados.

El sábado se presenta con un leve aumento térmico y sin lluvias, pese a lo previsto en los pronósticos iniciales. Se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con temperaturas que irán de 15 a 28 grados.

El panorama cambiará el domingo, cuando se anuncian tormentas fuertes en la madrugada y mañana, que luego darán paso a lluvias aisladas durante la tarde y noche. Además, se prevé un descenso de la temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima que no superará los 20.

Cuadro comparativo de temperaturas

Día Mínima (°C) Máxima (°C) Viernes 13 26 Sábado 15 28 Domingo 17 20

Resumen

Con este escenario, el fin de semana ofrecerá dos caras opuestas del clima en la provincia: mientras que viernes y sábado permitirán disfrutar del aire libre en condiciones agradables, el domingo marcará el regreso de la inestabilidad, con lluvias y un descenso térmico.