La semana cierra con temperaturas ideales antes de la llegada de las lluvias

Francisco Díaz
agrada

La provincia de Buenos Aires atraviesa días de tiempo estable y temperaturas agradables, lo que favorece el desarrollo de actividades al aire libre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana de octubre cerrará con un viernes de cielo ligeramente nublado en la madrugada y neblinas matinales, para luego pasar a nubosidad variable durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 26 grados.

El sábado se presenta con un leve aumento térmico y sin lluvias, pese a lo previsto en los pronósticos iniciales. Se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con temperaturas que irán de 15 a 28 grados.

IOMA lanzó un nuevo nomenclador para prestaciones de discapacidad
Mirá también:

IOMA lanzó un nuevo nomenclador para prestaciones de discapacidad

El panorama cambiará el domingo, cuando se anuncian tormentas fuertes en la madrugada y mañana, que luego darán paso a lluvias aisladas durante la tarde y noche. Además, se prevé un descenso de la temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima que no superará los 20.

Cuadro comparativo de temperaturas

DíaMínima (°C)Máxima (°C)
Viernes1326
Sábado1528
Domingo1720

Resumen

Con este escenario, el fin de semana ofrecerá dos caras opuestas del clima en la provincia: mientras que viernes y sábado permitirán disfrutar del aire libre en condiciones agradables, el domingo marcará el regreso de la inestabilidad, con lluvias y un descenso térmico.

Descuentos del 20% en DIA con Cuenta DNI en octubre
Mirá también:

Descuentos del 20% en DIA con Cuenta DNI en octubre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
rio salado
Comienzan las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado para mitigar inundaciones en Provincia de Buenos Aires
Provincia
Policía de General Belgrano enfrentará juicio por femicidio y ataque a su pareja en Dolores
Comenzó en Dolores el juicio oral al policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano
Espert criticó a Fuerza Patria y convocó a una batalla cultural en vísperas de las elecciones
Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia
Nacionales
Cristina volvió a la carga y critica fuerte a Milei:
Cristina Kirchner criticó duramente a Milei y vaticinó una nueva devaluación económica
Nacionales
Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores
Dolores
terapia cigarrillo
Tragedia: una mujer murió al prender un cigarrillo y desatar un incendio en el hospital donde estaba internada
Nacionales
Temperaturas agradables y sol: la primavera se hace sentir en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas