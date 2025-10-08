La Provincia lanzó el programa Salud Escolar para cuidar la salud de chicos y adolescentes

La Provincia de Buenos Aires ha lanzado oficialmente el programa Salud Escolar, con el propósito de proporcionar controles médicos y vacunación a los niños y adolescentes que asisten a las escuelas de la región. Esta iniciativa se implementará de manera directa en el sistema educativo, buscando mejorar la prevención y el acceso a la salud de calidad dentro de la población escolar.

¿Qué abarca el programa en su primera etapa?

El programa ha sido impulsado de forma conjunta por el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Además, se articula con municipios mediante convenios, lo que permite ampliar su alcance a diferentes localidades.

En su fase inicial, 24 municipios, incluyendo La Plata, serán parte del programa. Se enfocará en la evaluación de la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado. En el futuro, la implementación se extenderá para incluir a los alumnos de 6º grado y adolescentes, sumando ocho distritos nuevos en los próximos meses.

Medidas de salud y seguimiento escolar

El programa contempla una variedad de servicios, que incluyen:

Vacunación de estudiantes

Controles bucales

Evaluaciones visuales

Exámenes de salud por profesionales

Las familias recibirán al finalizar cada jornada una constancia firmada por los médicos, que detallará la evaluación de la salud y el estado de vacunación. Este documento será válido para el ingreso escolar, actividades físicas no competitivas, y también para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Kits de evaluación y apoyo económico a los municipios

Los distritos que formen parte del programa recibirán kits de evaluación que incluirán balanzas, tallímetros, optotipos, tensiómetros, cepillos y otros elementos necesarios para llevar a cabo los controles.

A través del Programa SUMAR, los municipios recibirán un subsidio de $10.500 por cada niño evaluado, asegurando así un apoyo económico significativo para la implementación de esta política pública de salud.