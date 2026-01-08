La Provincia de Buenos Aires licita obra vital para frenar inundaciones en campos bonaerenses

La provincia de Buenos Aires avanza con la licitación del Tramo V de las obras en la cuenca del Salado. Este importante proyecto busca mejorar la infraestructura hídrica de la región y mitigar los efectos de las inundaciones frecuentes.

Avances en la licitación y financiamiento

El llamado a licitación se realizó el pasado 2 de enero y la apertura de los sobres está prevista para el 26 de febrero. La obra requerirá una inversión total estimada de US$138 millones.

Las intervenciones incluyen adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, abarcando las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, según informaron desde el Ministerio bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos.

Esta inversión será financiada en parte por un préstamo del Banco Europeo de Inversión (BEI) por US$110 millones, complementado con recursos del Tesoro Provincial.

Detalles sobre el Tramo V del Plan Maestro

El Tramo V es el segmento final del Plan Maestro, extendiéndose en un total de 95,38 km desde el Canal del Este de la laguna de Bragado hasta la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti.

En este contexto, las obras de las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, abarcando 60,26 km y afectando a los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Aparte de las obras en el cauce del río, se incluirá la reconstrucción de 7 puentes, tanto viales como ferroviarios. En la etapa 1, se prevén trabajos en el puente Cardesales y el puente vial Warnes – Seguí; mientras que en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria, Irala – Coliqueo y el puente ferroviario Irala – Coliqueo, detallaron las autoridades.

Impacto ambiental y recuperación de tierras

Estas intervenciones “apuntan a la recuperación de aproximadamente 400.000 hectáreas productivas”, garantizando una gestión ambiental que respete la conservación de los humedales presentes en la zona, según comunicaron desde el gobierno de Axel Kicillof.

El anuncio fue realizado por Gabriel Katopodis, ministro bonaerense, quien enfatizó que “el Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente” y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia. Durante la presentación, también estuvieron presentes otros funcionarios de la administración provincial.

Obras complementarias a nivel nacional

El 30 de septiembre del año pasado, el Gobierno nacional había comunicado la reactivación de las obras de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, específicamente en el tramo IV.2, debido a las graves inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, a finales de noviembre, Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, indicó que esta reanudación fue “parcial”, exigiendo una continuidad total en los trabajos para afrontar las crisis de inundación que afectan a la región.