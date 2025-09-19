La Costa promueve hábitos saludables en el Día Mundial contra el Colesterol

Con motivo del Día Mundial contra el Colesterol, la Municipalidad de La Costa llevará a cabo este viernes 19 de septiembre una importante jornada de concientización en el Playón de entrada del Hospital Municipal de Santa Teresita, ubicado en Av. 41 y calle 16. La actividad, que se realizará de 10:00 a 12:00 horas, tiene como objetivo fomentar la alimentación saludable y la prevención de la hipercolesterolemia.

¿Qué actividades se realizarán en la jornada de concientización?

Durante el evento, la comunidad podrá acceder a una carpa saludable donde se ofrecerán ensaladas de frutas, así como material gráfico y videos educativos relacionados con la nutrición y la salud cardiovascular. La iniciativa busca proporcionar información práctica y accesible para que los asistentes puedan adoptar hábitos de vida saludables, contribuyendo a disminuir los riesgos asociados a niveles elevados de colesterol.

La Licenciada Luciana M. Poggi (MP 1030), Jefa del Servicio de Nutrición de la Municipalidad, enfatizó: “El cuidado de la salud comienza con la prevención. Una alimentación equilibrada, actividad física regular y chequeos médicos periódicos son aliados indispensables para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.

¿Por qué es crucial controlar los niveles de colesterol?

El colesterol, aunque es una sustancia esencial para el organismo, se convierte en un factor de riesgo cuando sus niveles en sangre son elevados. Esto puede llevar a la formación de placas en las arterias, aumentando así el riesgo de sufrir infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Por tal motivo, el 19 de septiembre, conmemorado como el Día Mundial contra el Colesterol, invita a la reflexión sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

Recomendaciones prácticas para prevenir la hipercolesterolemia

A continuación, algunas pautas para mantener bajo control los niveles de colesterol:

Reducir el consumo de alcohol y grasas saturadas, como manteca y quesos duros.

el consumo de alcohol y grasas saturadas, como manteca y quesos duros. Disminuir los niveles de estrés en la vida diaria.

los niveles de estrés en la vida diaria. Practicar actividad física con regularidad.

actividad física con regularidad. No fumar , ya que este hábito potencia el riesgo cardiovascular.

, ya que este hábito potencia el riesgo cardiovascular. Aumentar la ingesta de frutas, vegetales, cereales integrales y legumbres.

la ingesta de frutas, vegetales, cereales integrales y legumbres. Preferir aceites en crudo y evitar frituras.

aceites en crudo y evitar frituras. Mantener una adecuada hidratación, consumiendo al menos 2 litros de agua al día.

Estas pequeñas acciones pueden llevar a grandes cambios en la calidad de vida y el bienestar general de las personas, promoviendo una mejor salud física y emocional.