Kicillof y Grabois recorren obras en la Provincia de Buenos Aires antes de las elecciones

Andrea Fernández
grabois y kicillof

Los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires intensificaron sus actividades en el conurbano en el último día habilitado para la gestión del cronograma electoral. El gobernador Axel Kicillof y el candidato a diputado Jorge Taiana se unieron a la agenda de la campaña, mientras que Juan Grabois se dedicó a visitas relacionadas con obras de salud en la capital provincial.

Acciones Clave en el Conurbano

El día comenzó en Merlo, donde Kicillof, Taiana y el candidato Hugo Moyano (h) participaron en una visita con el intendente Gustavo Menéndez. Durante el evento, llevaron a cabo la entrega de 200 escrituras a 125 familias y recorrieron una obra de pavimentación. Este tipo de iniciativas buscan fortalecer la presencia de Fuerza Patria en áreas clave del conurbano, donde la gestión local es fundamental para ganar votos.

Bancos ofrecen créditos rápidos y accesibles para jubilados y beneficiarios de ANSES
Mirá también:

Bancos ofrecen créditos rápidos y accesibles para jubilados y beneficiarios de ANSES

El recorrido continuó en Florencio Varela, donde inauguraron obras de pavimentación en el barrio Villa Argentina junto al intendente Andrés Watson, también entregando escrituras a los vecinos. El cierre del día tuvo lugar en Ensenada con la apertura del Complejo Deportivo del Club Nacional Evita, junto al intendente Mario Secco. Kicillof subrayó la importancia del momento electoral al afirmar: “En la Provincia van a tronar las urnas de votos” el próximo domingo.

Visitas a Obras de Salud en La Plata

Por su parte, Grabois y el ministro de Salud Nicolás Kreplak realizaron una visita al Hospital Gutiérrez, donde se estaban llevando a cabo obras de refacción y adecuación en el área de Pediatría y Obstetricia. La inversión total en dichas obras ascendió a 330 millones de pesos y se centró en transformar espacios en desuso, creando nuevas salas destinadas a preparto y pediatría.

Grabois enfatizó la importancia de priorizar a los niños y adolescentes, afirmando que “privilegiar a los más vulnerables es lo único que nos puede unificar como Nación”. Además, hizo un llamado a la política para abordar la situación crítica del país: “La deuda, el déficit lo podemos resolver, pero si perdemos generaciones no”, sostuvo.

El Rol de la Gestión en la Salud Pública

Kreplak destacó el proceso de transformación que están llevando a cabo en los espacios de maternidad, criticando la falta de atención de la actual gestión nacional hacia los problemas de salud pública. “Ya en la mañana de hoy hiciste mucho más que el Gobierno nacional, que en dos años no pasó por un solo hospital”, indicó a Grabois, resaltando la necesidad de mantener una conexión con la comunidad en la gestión de lo público.

Con la campaña electoral aún en curso y con 24 días por delante, el peronismo bonaerense se prepara para intensificar sus esfuerzos, buscando un impacto significativo en las elecciones del 26 de octubre, en un intento por contrarrestar la influencia de Javier Milei en la provincia.

Aumentan los peajes en la Autopista Buenos Aires-La Plata desde este miércoles
Mirá también:

Aumentan los peajes en la Autopista Buenos Aires-La Plata desde este miércoles
ETIQUETAS
Compartir este artículo
descuentos cuenta dni nuevos
Descuentos de Cuenta DNI en Octubre 2025: ¡Todos los beneficios del mes!
Provincia
teleconsulta medica mercadopago
Mercado Pago revoluciona la Salud: Cómo acceder a consultas médicas online
Sociedad
vtv provincia
VTV: claves para no perder la fecha y evitar multas en Provincia de Buenos Aires y CABA
Provincia
Burger king Argentina
Burger King a la venta en Argentina: qué se sabe y qué pasará con los locales
Sociedad
Feriados 2025
Octubre llega con un fin de semana largo: ¿Cuándo es?
Nacionales
Soda stereo 2026
Cómo será el regreso de Gustavo Cerati a los escenarios con Soda Stereo
Sociedad
un policia asesino a su exsuegra y fue detenido
El jueves comienza el juicio contra el policía acusado de femicidio en General Belgrano
Dolores General Belgrano

Más leídas