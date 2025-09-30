Kicillof y Grabois recorren obras en la Provincia de Buenos Aires antes de las elecciones

Los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires intensificaron sus actividades en el conurbano en el último día habilitado para la gestión del cronograma electoral. El gobernador Axel Kicillof y el candidato a diputado Jorge Taiana se unieron a la agenda de la campaña, mientras que Juan Grabois se dedicó a visitas relacionadas con obras de salud en la capital provincial.

Acciones Clave en el Conurbano

El día comenzó en Merlo, donde Kicillof, Taiana y el candidato Hugo Moyano (h) participaron en una visita con el intendente Gustavo Menéndez. Durante el evento, llevaron a cabo la entrega de 200 escrituras a 125 familias y recorrieron una obra de pavimentación. Este tipo de iniciativas buscan fortalecer la presencia de Fuerza Patria en áreas clave del conurbano, donde la gestión local es fundamental para ganar votos.

El recorrido continuó en Florencio Varela, donde inauguraron obras de pavimentación en el barrio Villa Argentina junto al intendente Andrés Watson, también entregando escrituras a los vecinos. El cierre del día tuvo lugar en Ensenada con la apertura del Complejo Deportivo del Club Nacional Evita, junto al intendente Mario Secco. Kicillof subrayó la importancia del momento electoral al afirmar: “En la Provincia van a tronar las urnas de votos” el próximo domingo.

Visitas a Obras de Salud en La Plata

Por su parte, Grabois y el ministro de Salud Nicolás Kreplak realizaron una visita al Hospital Gutiérrez, donde se estaban llevando a cabo obras de refacción y adecuación en el área de Pediatría y Obstetricia. La inversión total en dichas obras ascendió a 330 millones de pesos y se centró en transformar espacios en desuso, creando nuevas salas destinadas a preparto y pediatría.

Grabois enfatizó la importancia de priorizar a los niños y adolescentes, afirmando que “privilegiar a los más vulnerables es lo único que nos puede unificar como Nación”. Además, hizo un llamado a la política para abordar la situación crítica del país: “La deuda, el déficit lo podemos resolver, pero si perdemos generaciones no”, sostuvo.

El Rol de la Gestión en la Salud Pública

Kreplak destacó el proceso de transformación que están llevando a cabo en los espacios de maternidad, criticando la falta de atención de la actual gestión nacional hacia los problemas de salud pública. “Ya en la mañana de hoy hiciste mucho más que el Gobierno nacional, que en dos años no pasó por un solo hospital”, indicó a Grabois, resaltando la necesidad de mantener una conexión con la comunidad en la gestión de lo público.

Con la campaña electoral aún en curso y con 24 días por delante, el peronismo bonaerense se prepara para intensificar sus esfuerzos, buscando un impacto significativo en las elecciones del 26 de octubre, en un intento por contrarrestar la influencia de Javier Milei en la provincia.